I fjor sommer ble den kjente politikeren operert for en kreftsvulst i hjernen. Han uttalte allerede da at legene hadde gitt ham en svært dårlig prognose.

Fredag opplyser familien i en uttalelse at McCain har valgt å ikke fortsette kreftbehandlingen som startet i juli i fjor.

McCain har ikke vært i Washington siden desember, skriver The New York Times. Folk i hans nære krets forteller til avisa at hans død er nært forestående.

Selv om McCain på grunn av sykdommen stort sett har oppholdt seg på ranchen sin i Arizona, har han deltatt i viktige utenriks- og forsvarspolitiske debatter, skriver avisa. Han har blant annet rettet skarp kritikk mot president Donald Trump etter toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin.

(NTB)