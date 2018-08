Forsknings- og høyere utdannningsminister Iselin Nybø (V) åpner opp for at utveksling for studieopphold i andre land kan bli obligatorisk for norske studenter.

– Det er absolutt noe vi må vurdere, sier Nybø til fagbladet Khrono.

Neste år kommer en stortingsmelding om norske studenter i utlandet, som forventes å ta for seg temaet.

Dersom utveksling blir obligatorisk, kan studenter bli nødt til aktivt å velge bort utveksling dersom de ikke ønsker det – ikke omvendt som i dag.

I 2015 reiste rundt 15 prosent av norske studenter ut for studieopphold i utlandet, skriver Khrono. Kun under tre prosent hadde et utvekslingsopphold på mer enn tre måneder.

De fleste reiser til USA og Australia, ifølge Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport for høyere utdanning i 2017.

Det langsiktige målet for regjeringen er at halvparten av alle studenter skal reise på utveksling.