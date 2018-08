Langrennsstjerne om Leine-saken: – Har opplevd akkurat det samme

Reaksjonene har vært mange i kjølvannet av historien om Kristine Leine som måtte melde forfall til Norges VM-kvalikkamper mot Slovakia og Nederland fordi hun ikke fikk fri fra sykepleierstudiene.

Nå kan det virke som det ender godt for Leine akkurat i dette tilfellet, men saken tydeliggjør hvor vanskelig det kan være å kombinere idrettskarriere og studier. En av de som har nettopp en slik kombinasjon er Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Langrennsløperen, som selv jobber hardt med å fullføre medisinstudier, blir oppgitt når hun hører om saker som Leines.

– Jeg har opplevd akkurat det samme. Jeg har vært nødt til å ta mye ufrivillig permisjon fordi jeg ser at jeg kommer til å få for mye fravær. Ikke fordi jeg ikke har lyst til å stille opp, men fordi jeg er borte feil dager, forteller Uhrenholdt Jacobsen.

Astrid U. Jacobsen savner bedre tilrettelegging for idrettsutøvere som ønsker å studere.

– Jeg burde kanskje bli overrasket, men egentlig er jeg ikke det. Hun er nok ikke den første som opplever det, og sannsynligvis heller ikke den siste, sier Heming-løperen om situasjonen til Leine.

Vil ha politikerne på banen

For Uhrenholdt Jacobsen er det ikke utdanningsinstitusjonene, i dette tilfellet VID Diakonhjemmet, som har skylden.

– I mitt hode, og det er også min erfaring, så ligger problemet høyere opp i systemet.

– Jeg er veldig spent på hva både kulturministeren og utdanningsministeren mener om saken. NIF, Olympiatoppen og mitt eget forbund er veldig klare på at de ønsker at idrettsutøvere kombinerer satsingen med utdanning. Men i utdanningsloven er ikke idrettsutøvere en egen gruppe, noe som betyr at vi egentlig ikke har noen rettigheter, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Og akkurat hva ministerne mener om saken kan hun få svar på ganske raskt. Kulturminister Trine Skei Grande ønsker nemlig snarest mulig en diskusjon om temaet.

– Jeg er blitt enig med (forsknings- og høyere utdanningsminister) Iselin Nybø at vi vil ta initiativ til et møte med idrettsorganisasjonene og utdanningssektoren for å diskutere hvordan vi kan unngå saker som dette. Det kommer vi til å gjøre rett over helgen, sier Skei Grande til NRK.

Ønsker ikke spesialbehandling

For Kristine Leine er sakens kjerne nettopp det at det må jobbes for å skape løsninger som legger til rette for bedre samkjøring av studier og satsing på toppidrett.

– Jeg ber ikke om å få lettere krav enn andre studenter. Jeg skal ha samme krav. Men man ber bare om å få tilrettelagt litt bedre og få lov til å reise på landslagssamling og representere landet sitt, mener Leine selv.