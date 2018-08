Rebekka åpnet Snapchat og så et bilde av brorens totalvrakede bil: – Det var en forferdelig følelse

– Det var en forferdelig følelse. Jeg hadde ikke peiling på hva som foregikk. For alt jeg visste kunne lillebroen min være død, sier Rebekka Hestvik Birkeland til TV 2.

En kveld i fjor høst fikk hun sjokkmeldingene.

Først dukket et Snapchat-bilde opp på mobiltelefonen hennes. Det viste lillebrorens bil, som var totalvraket. Noen antydet at det var en dødsulykke.

– Jeg ble satt helt ut

Rebekka selv var i Sogndal, hvor hun studerer, langt unna hjemstedet Austevoll.

Skrekkmeldingene fortsatte å spre seg. Det var ulike bilder og meldinger.

– Jeg ble jo satt helt ut, for jeg kjente jo igjen bilen. Jeg ble veldig redd, minnes Rebekka.



I sjokktilstand forsøkte hun å ringe både moren, storebroren og lillebroren, som eide bilen. Hun fikk ikke svar med en gang. Men etter en tid ble situasjonen avklart og Rebekka kunne puste lettet ut.

– Det var respektløst og uansvarlig, sier Rebekka som er blitt en av mange ofre for et nytt og tiltagende problem: Privatpersoner som publiserer ulykkesbilder på sosiale medier.

Tok bilder av ulykke

Stadig oftere, og senest for noen dager siden, skjedde det samme på Askøy. Da hadde en sjåfør totalvraket bilen.

– Rett her borte satt mannen fastklemt mens vi jobbet for å få ham løs. Samtidig registrerte vi ganske tidlig at det var mye folk som var i området, og flere tok bilder ganske tett opptil bilen, forklarer Sveinung Sivertsen, leder for beredskapsavdelingen ved Askøy Brann og Redning.



Også politiet har sett seg lei på at folk bokstavelig talt tråkker seg vei inn mot trafikkofre for å knipse bilder.

– Det er jo problematisk rent moralsk fordi vedkommende som befinner seg i en kritisk situasjon vil føle et stort ubehag, tilføyer Lars Morten Lothe, stasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon.

Stasjonssjef ved Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe. (Foto: TV 2)

Flere tar nå til ordet for et lovforbud som skal hindre at drepte og hardt skadde trafikkofre blir ufrivillige fotomotiv.

– Dessverre ser vi mer og mer at folk strømmer til med telefoner i stedet for å bistå og hjelpe til på skadestedet, sier Ola Yttre, som er leder i Ambulanseforbundet i Delta.

Han mener et lovforbud nå er påkrevet.

Vil forby spredning

Den 26. juni i år sendte justisdepartementet ut et lovforslag med høringsfrist 1. oktober.

– I lovforslaget gjør vi det forbudt å anskaffe, spre og etterspørre bilder som krenker privatlivets fred, sier justisminister Tor Mikkel Wara til TV 2.