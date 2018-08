Det får VG bekreftet av Celine Marie Moe, kommunikasjonssjef i Red Bull, fredag.

– Det er rett og rimelig at utøvere får beholde sine avtaler som ikke er i strid med langrennslagets sponsorer og at Skiforbundet forholder seg til NIFs lover og norsk lovverk, skriver hun til avisen.

Tidligere i år gjorde administrasjons- og markedssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, det klart at ingen av utøverne i langrenn fikk ha private sponsoravtaler med energidrikkprodusenten Red Bull.

Ingen av langrennsløperne fikk ha avtaler med Red Bull etter 1. mai tidligere i år og sa at det ikke ville bli «noen unntak», men sier Bjervig fredag at de har vært i dialog med de aktuelle utøverne.

– Konklusjonen av vurderingen er at underkategorien «energidrikker» er stengt i all offisiell setting i NSF-langrenn, men ikke i ren privat setting. Dette gjelder for alle utøvere i NSF-langrenn og er et eksempel på at vi ønsker gode løsninger både for hver enkelt utøver og landslaget som helhet, sier Bjervig til VG.

Petter Northug hadde i 2010 en grunnlønn på i overkant av en million kroner i året fra Red Bull. Trønderen har hatt en avtale med Red Bull siden 2009.