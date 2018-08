Raser etter brann i studentboliger: – Noen hadde skrudd av varslingsanlegget

Fredag formiddag rykket brannvesenet i Vestfold ut til brann i et bygg med studentboliger i Horten.

– Vi fikk melding av politiet om at to personer ikke var gjort rede for. Så vi kjørte med alle våre stasjoner og i full fart, sier vakthavende brannsjef i Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB) Jarle Steinnes til TV 2.

Student glemte frokost

Da brannvesenet kom til stedet ved 11.30-tiden, viste det seg at det hadde brent i en frityrgryte i en av studentleilighetene.

– Da vi kom fram så vi ingen røyk, men røykdykkere tok seg inn i den aktuelle leiligheten og der hadde det vært brann i en frityrgryte på komfyren som fortsatt sto på fullt. Brannen var slukket av vannet som fosset ut av sprinklerhodet rett over komfyren, sier brannmester Jardar Aftret, i et Facebook-innlegg.

Det viste seg også at ingen befant seg inne i den aktuelle leiligheten, eller i bygget ellers.

Årsaken til komfyrbrannen var en glemsk student.

– Studenten i brannleiligheten skulle etter det vi har fått forklart bare lage litt frokost, men oppdaget så at vedkommende skulle vært på forelesning på universitetet og løp dermed fra hele frokosten og glemte komfyren. Det førte til en brannskadet leilighet, og vannskader i fire andre, totalt fem ubeboelige leiligheter, sier Aftret.

Varslingsanlegg slått av

Det var vaktmesteren i bygget som ringte brannvesenet etter at han oppdaget røyk i gangen. Grunnen til den store røykutviklingen var at brannen hadde fått utvikle seg lenger enn den burde:

FRITYRGRYTE: Brann i gryta ble til slutt slukket av vannet fra sprinkleranlegget.Foto: VIB

– Noen hadde skrudd av varslingsanlegget i bygget. Det er et anlegg som skal varsle tydelig fra om brann. At det blir slått av, uten at man sjekker om det faktisk brenner, er svært problematisk, sier Steinnes.

Studenter forklarte til brannvesenet at anlegget var blitt slått av fordi de til stadighet opplevde falske alarmer.

– Hvis varslingsanlegget hadde vært på, ville den varslet om brannen langt tidligere. Nå fikk brannen utvikle seg videre helt til sprinkleranlegget ble aktivert, fortsetter Steinnes.

Han sier at brannen kunne vært oppdaget veldig lenge før, dersom varslingsanlegget hadde vært påslått.

– Hadde en person lagt seg på sofaen der inne, så ville han aldri ha våknet igjen.

Komfyrvakt

I tillegg til varslingsanlegget for brann, sviktet også den innebygde komfyrvakten. Det er usikkert hvorfor denne ikke fungerte, og brannvesenet har bedt utleier om å undersøke de andre komfyrvaktene i studentbygget.