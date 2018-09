Du tenker nok ikke over det lenger. Men bilen du kjører har etter all sannsynlighet ABS-bremser.

Den forkortelsen betyr at hjulene ikke låser seg ved hard oppbremsing (Anti-Blockier System/ Antilock Braking System).

ABS gjorde det dermed mulig å svinge, samtidig som bilen effektivt reduserte farten. Dermed slapp man å "pumpebremse", som man ble lært opp til før dette ble del av standardutstyret på nært sagt alle nye biler.

Luksusbil

Fra slutten av 1978 ble ABS tilgjengelig som ekstrautstyr i Mercedes sitt flaggskip, S-klasse. Men det kostet drøyt 2.200 tyske Mark.

To år senere var det nye bremsesystemet tilgjengelig i alle personbilmodellene til Mercedes.

Men det var først i 1992 at man gjorde de blokkeringsfrie bremsene til standardutstyr på hele modellrekka som ble levert fra Mercedes.

I dag er det noe vi tar som selvsagt på enhver nybil på markedet.

Slik fungerer det

Slik demonstrerte Mercedes fordelen med ABS-bremser. De gjorde det lettere å kontrollere bilen under hard oppbremsing.

Tilbake i 1978 var det oppsiktsvekkende at man brukte en datamaskin til å overvåke rotasjonshastigheten på hjulene ved oppbremsing. Hvis rotasjonen ble redusert for raskt, for eksempel på vått eller glatt underlag, sørget datamaskinen for å redusere bremseeffekten.

På den måten unngikk man at hjulene låste seg, og det ble en mer stabil oppbremsing. I tillegg var det lettere å manøvrere bilen, samtidig som man bremset.

Justeringen av bremsekraften kunne skje mange ganger i løpet av få sekunder, om det er nødvendig.

Flere nyvinninger

Den nye teknologien som ble brukt i forbindelse med ABS-bremsene, ble senere brukt til en rekke andre assistanse- og sikkerhetssystemer hos Mercedes: Acceleration Skid Control (1985), Electronic Stability Program ESP® (1995), Brake Assist System BAS (1996) og Distronic (radarbasert cruise control) (1998).

– Mercedes sørget rett og slett for å gi bilverden en av de viktigste sikkerhetssystemene gjennom tidene. Det er umulig å skulle fastslå hvor mange liv som er reddet, takket være ABS-bremser, men det er snakk mange hundre tusen, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Fire viktigste for sikkerheten

Broom-Benny regner sikkerhetsbelter, ABS-bremser, ESP og airbagen som de viktigste faktorene for å ha en sikker bil.

– Har bilen din alt dette, og det har jo alle moderne biler, er du egentlig ganske trygg. Så har det naturligvis kommet mye mer de siste årene. Men disse fire punktene danner grunnlaget. Kort sagt: Jeg ville aldri vurdert å kjøpe en bruktbil som ikke har dette på plass, understreker han.

S-klasse var den første modellen som fikk ABS-bremser. I starten var det imidlertid ekstrautstyr.

