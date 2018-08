Vil fengsle de på ubestemt tid: – Det hadde jeg ikke forventet

Hva gjorde Bandidos-skikkelsen Lars Harnes i garasjen til Imran Saber seks ganger i løpet av sommeren 2015?

Han var iført nylon fra topp til tå for ikke å legge igjen spor. Han hadde finlandshette og motorsykkelhjelm på hodet. I en bærepose hadde han et håndvåpen som var påsatt lyddemper. Han kjørte til og fra garasjen på en Vespa med stjålne skilter.

Harnes selv har forklart at han skulle få Saber til å slutte å plage en person. Hensikten var å skremme – ikke å drepe, forklarte Bandidos-toppen i vitneboksen.

Påtalemyndigheten er imidlertid ikke i tvil om at Harnes skulle drepe Saber. De mener også at det var Metkel Betew som bestilte drapet.

Det ble aldri lagt frem et klart motiv for hvorfor Betew skulle ønske Imran Saber død.

Seks ganger i løpet av sommeren 2015 var Lars Harnes i garasjen til Imran Saber i Oslo. (Foto: TV 2)

Retten: Harnes var der for å drepe

Da dommen i saken falt i Oslo tingrett i mars, ble Betew og Harnes frifunnet. Om de hadde blitt dømt, ville de fått lange forvaringsdommer.

Sistnevnte måtte imidlertid betale erstatning til Saber. I dommen heter det at de «ikke er i tvil om at Harnes var i garasjen for å drepe Saber», blant annet på grunn hans spesielle bekledning.

Men: ​Tingretten mener at det psykologisk sett gjenstod mye før et eventuelt drap kunne finne sted. De sier med andre ord at ugjerningen ikke hadde gått langt nok til å få ham dømt for drapsforsøk. I dagene da Harnes trafikkerte garasjen pågikk det et hemmelig spill for å holde Saber borte.

Påtalemyndigheten mener at Imran Saber ble forsøkt drept. (Foto: Privat)

Betew ble renvasket ettersom han heller ikke ble dømt til å betale oppreisningserstatning.

Påtalemyndigheten er imidlertid uenig i rettens vurdering. De har anket frifinnelsene. Saken kommer opp for Borgarting lagmannsrett 4. desember, og det er satt av tre uker.

– Forventet ikke dette

Forsvareren til Metkel Betew, Marius Dietrichson, er forundret over at påtalemyndigheten har valgt å anke.

– Jeg hadde ikke forventet en anke ettersom frifinnelsen var så klar. Vi tar dette til etterretning, og vi beklager at den er anket, sier han til TV 2.

Advokaten viser til at tingretten flere ganger før behandlingen i tingretten påpekte at bevisbildet mot Betew var svakt.

Marius Dietrichson har vært Metkel Betews forsvarer i en årrekke. Foto: NTB Scanpix

– Han er å anse som renvasket ettersom han ikke engang ble dømt til å betale erstatningskravet, der beviskravet er mye lavere enn for domfellelse, sier Dietrichson.

Vil kjøre motorsykkel

Aktor i saken, statsadvokat Alvar Randa, sier at påtalemyndigheten har en annen oppfatning enn Dietrichson og tingretten.