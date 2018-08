Se Liverpool mot Brighton på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag klokken 18.30.

Roberto Firmino og Mohamed Salah har i løpet av de siste månedene skrevet under nye kontrakter, men sistemann i Liverpools angrepsrekke, Sadio Mané, har så langt ikke blitt enig om en forlengelse.

Liverpool-manager Jürgen Klopp ble spurt om kontraktssituasjonen til senegaleseren på pressekonferansen fredag ettermiddag.

– Ja, det er en oppdatering: Han har fortsatt lenge igjen av kontrakten, svarte den tyske manageren, etterfulgt av sin karakteristiske latter.

Mané har tre år igjen av kontrakten han skrev under da han ble ble kjøpt for om lag 360 millioner kroner fra Southampton i 2016, ifølge The Telegraph. Det er snart fire uker siden avisen skrev at forhandlingene hadde startet.



Liverpool har innledet sesongen med to solide seire, og Mané står med tre scoringer på de to første Premier League-rundene.

– Å være jevn er det viktigste, og han var god i begge kampene. Vi må håndtere ulike situasjoner, og det samme gjelder Sadio, sier Klopp.

– Nå er han jevnere enn han har vært tidligere, og han han fortsette med det, så er det en drøm for enhver trener, fortsetter Liverpool-sjefen.

Klopp kunne også melde at Dejan Lovren kommer til å være ute mot både Brighton og Leicester, men at han bør være klar etter landslagsoppholdet.