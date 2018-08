Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei. Ved en feil på en dieselpumpe fikk vi bensin på vår dieselbil. Dette har vi kvittering på. Dette ble ikke oppdaget før vi hadde kjørt med bilen kanskje én km, da bilen stoppet.

Bilen, en Mazda CX5 2,2 Optimum 175 hk, automat, ble trillet ned til bensinstasjon der vi fylte, som også har bilverksted. Bilen ble prøvd startet endel ganger. Verkstedet tømte tank og skiftet dieselfilter. Vi meldte saken til forsikringsselskapet.

Bilen ble fraktet til merkeforhandler for Mazda Det som ble konstatert ødelagt på bil er vacumpumpe, turbo og kamaksel. Vi får så følgende beskjed fra forsikringen at forhandler sier: "Nei vi mener ikke at det er relatert til feilfyllingen, dette er nok uavhengig og helt tilfeldig at det skjedde akkurat nå"

Denne setning gjør sitt til at Gjensidige ikke dekker følgeskadene etter feilfylling. Jeg skulle gjerne hatt sin mening om akkurat dette. Selv jobber jeg med skadesanering og forsikringssaker, og jeg mener at dette er en følgeskade av feilfyllingen. Tar jeg feil?

Benny svarer:

Hei. Når jeg leser spørsmålet ditt, kjenner jeg først at jeg blir skikkelig provosert og synes du blir helt urimelig behandlet her.

De aller, aller fleste har fått med seg at bensin på en dieselmotor kan forårsake mye og kostbar skade og at om en feilfylling skjer, så må man for all del IKKE starte motoren.

Bensin er rett og slett "gift" for en dieselmotor. Primært fordi bensin ikke har de samme smørende egenskapene som diesel. Noe som kan gi store skader på motoren, særlig på dieselpumpe, dyser og commonrail-system. Men også fordi dieselmotor forbrenner drivstoffet annerledes, har høyere kompresjon og en del andre forbrenningstekniske ting.

Slik jeg forstår dette, så fylte dere fra riktig pumpe, men fikk feil drivstoff – og kjørte videre i god tro. Inntil bilen stoppet.

Slik sett er det svært nærliggende å tro at skadene på din bil er et resultat av at bilen har blitt kjørt på feil drivstoff. Jeg tror med det at du har rett i dine antagelser om at skadene motoren har fått kan være en følgeskade av feil drivstoff.

Hva er begrunnelsen?

Jeg synes derfor at uttalelsen var verkstedet er, la meg kalle det, spesiell. Dog uten at jeg kjenner til hva de bygger sine påstander på i dette tilfellet. Men de bør ha en veldig god og troverdig begrunnelse ... Hvilket de kanskje har?

At et forsikringsselskap klamrer seg til det lillehalmstrået de her har fått, for å slippe en utbetaling, overrasker meg egentlig ikke.

Jeg må jo også legge til at det kan jo være momenter ved "avslaget" som jeg ikke kjenner til. Jeg vet jo heller ikke hvor gammel bilen din er, hvor langt den er kjørt og hva slags vedlikeholdshistorikk den har, så jeg må ta noen forbehold her.

Men ut i fra det du beskriver så synes saken ganske opplagt og noe jeg ikke ville godtatt uten videre. Det er vanskelig å gi noen gode råd her når jeg ikke kjenner alle detaljene i saken. Men jeg tenker at juridisk bistand fra NAF eller KNA, om du er medlem, kan være neste steg på veien her.

Jeg vil uansett ønske deg all mulig hell og lykke til i denne kjedelige saken og håper den løser seg.

