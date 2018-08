Autometall bilopphuggeri i Steinkjer klokka 03.03 natt til mandag 30. juli.

Tre ukjente menn blir fanget opp av flere overvåkningskamera plassert rundt bedriften.

De ankommer i en Audi A6 uten kjennemerker, og med en tilhenger de skal fylle med tyvgods.

Fanget på film

Tyvene klipper seg gjennom gjerdet som omringer bilsamlingen, før de sniker seg inn på området.

Gjennom et hull i døra krabber de inn i lagerbygget.

Og så begynner jakten.

De saumfarer bygget, og sanker inn det de finner av verdier. Tyvgodset består etter hvert av to ATV-er, høytrykksspylere og verktøy verdt mellom 50.000 og 60.000 kroner. Under brekket forsøker de å skjule seg for kameraene som er satt opp.

Men overvåkingskameraene fanger likevel opp ansiktene deres.

For å få med seg tyvgodset, må de få tilhengeren inn til bygget. Tyvene henter en stokk fra skogholtet ved siden av området, og jekker inngangsporten opp fra hengslene.

De triller hengeren inn ved lagerbygget, og lemper inn tyvvgodset, før de kjører ut fra området i en Audi'en , og stenger porten bak seg.

Men, de har glemt én viktig ting. Nemlig tyv nummer tre.

Glemte kameraten

Halvveis ute på veien, lyser bremselyktene, og Audien rygger noen meter tilbake til bilopphuggeriet, hvor de ser på sistemann mens han strever med å klemme seg igjennom inngangsporten for å komme seg ut. Endelig kommer han seg ut, og tyvene stikker av.

Nå trenger politiet din hjelp til å fakke tyvene som stod bak brekket hos bilopphuggeriet i Steinkjer.

GJERNINGSMANN NUMMER EN: Innbruddstyv nummer en er kledd i en blå DC-hettegenser, sort Puma-shorts, og har på seg en hvit caps. Foto: Overvåkningskamera

Mann nummer én er kledd i en blå hettejakke av merket DC, en mørk shorts av merket Puma, og har en lys caps på hodet.

Mann nummer to har en grønn- og sortfarget overdel, muligens av merket Monster Energy. Han har en grønn arbeidsbukse med reflekser nederst på beina, og en lys caps.

Den siste av gjerningsmennene har en sort hettegenser, muligens av merket Rockstar Energy. Han har også en grønnfarget arbeidsbukse med reflekser.

Har du sett disse personene, eller har du andre opplysninger i saken?

Da ønsker politiet å høre fra deg. Ring 22 38 98 98, eller send en e-post til astednorge@tv2.no.

TYVER SOM LIKER ENERGIDRIKK: Gjerningsperson nummer to har på seg en grønn og sørt overdel som kan være av merket Monster Energy, mens gjerningsperson nummer tre er kledd i en sort hettegenser som kan være av merket Rockstar Energy. Foto: Overvåkningskamera

​