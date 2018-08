For mange Porsche entusiaster er 993-generasjonen av 911 en skikkelig godbit: Akkurat ny nok til å være rask og kjøreglad, men gammel nok til å ikke være for overtstyrt av elektronikk. Dette er også siste generasjon med luftavkjølt motor.

Forresten. Ordet godbit må være tidenes underdrivelse og ikke verdig denne bilen. 90-talls-helten har nemlig opparbeidet seg legendestatus for lengst. Den er rett og slett regnet som en slags hellig gral i enkelte kretser.

Det er naturligvis noe Porsche selv er klar over. Derfor har man, som en hyllest til 993-generasjonen, bygget en ny. 30 år etter at den siste modellen rullet ut av samlebåndet, kommer altså en aller siste og supereksklusiv utgave.

Grundig jobb

Den enes brød, den andre død, er det et uttrykk som heter. Fullt så dramatisk er det naturligvis ikke her. Men eieren av det som tidligere var den aller siste 993-modellen som forlot fabrikken, er neppe overentusiastisk over at den nå blir nest siste modell ut av produksjonen.

Faktisk gjør Porsche jobben så grundig med den nye modellen, at den får riktig produksjonsnummer også. Nemlig nummeret etter nettopp en siste modellen som ble produsert i 1998.

Egentlig er det litt juks. For man har nemlig brukt en ramme fra en gammel 993. Men jobben som er gjort etterpå, er såpass ekstrem, at det neppe er noen som er uenig i at den fortjener et helt nytt chassisnummer.

Finnes det en lekrere utgave av 911 enn 993 Turbo? Mange vil si at svaret er nei.

Twin tubo

Chassiset ble slipt og man la på både rustbeskyttelse og ny lakk. Faktisk er gullfargen den samme som på den nye 911 Turbo S Exclusive Series-utgaven.

Deretter satte man inn en splitter ny 3,6-liters twin turbo-motor på 450 hk – nøyaktig samme effekt som en original 993 Turbo hadde på 90-tallet.

Både firehjulsdriften og den manuelle girkassen ble hentet fra Porsche Classic.

Nytt, men gammelt

Like omfattende har man vært på innsiden. Interiøret er hentet fra Porsche Exclusive Manufaktur – og også dette er inspirert av Turbo S Exclusive.

Her finner du blant annet gullfargede kontrastsømmer og sort skinn i alle bauger og kanter. Men selve designet er helt i tråd med hvordan det var tilbake på 90-tallet.

Nå tipper vi det er mange som klør i fingrene etter å få fingrene på denne unike bilen. Den skal tross alt selges på auksjon.

Bakpå finner vi en akkurat passe stor og bøllete spoiler.

Pris

Det er RM Sotheby´s som skal ta seg av oppgaven å finne en eier. Det skjer i Atlanta, Georgia, 27. oktober.

Akkurat hva den vil enda på i pris, er naturligvis umulig å spå. Men vi kan nok trygt anslå at den ender på et sjusifret beløp.

Men nå må jeg stikke! Det er ikke for sent å levere ukens Lotto-kupong!

PS: Hvis budsjettet ikke strekker til, kan du kjøpe deg en brukt 993. Du må imidlertid regne med å punge ut rundt en million kroner ...

