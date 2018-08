Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg er en gutt på 19 år som studerer eiendomsmegling. Merker at dette ikke er noe for meg når lidenskapen min er bil. Har alltid villet bli bilselger.

Drømmen er å selge eksotiske og luksuriøse biler, type Porsche, Ferrari, Mercedes osv. Hvilke krav stilles til meg som person for å kunne få selge slike biler? Og hvordan får man seg en slik jobb?

Benny svarer:

Heisann! Hyggelig å høre at du har lyst til å bli bilselger – vi trenger gode og motiverte folk til den jobben!

Bilselger er et spennende og til dels krevende yrke. Min påstand er at personlige egenskaper og lidenskap for jobben teller vel så mye som formell utdannelse. En utdanning innen markedsføring og salg er allikevel en god hjørnestein å bygge en bilselgerkarriere på. Slik sett er ikke studiet du går på nå bortkastet. Det handler litt om det samme – nemlig det å selge "drømmer". Dyre sådanne.

Jeg kan love deg at du kommer til å møte mange interessante og forskjellige mennesker! 37,5-timers uke kan du bare glemme... Sene kvelder og mange jobbehelger må man bare regne med. Det å selge biler er mer en livsstil og lidenskap, enn en jobb. I alle fall de bilene du sikter deg inn mot.

Men som allerede nevnt – jeg tror lidenskap og personlige egenskaper er det viktigste i dette yrket, som jeg selv har prøvd meg på. Man må selvfølgelig like å omgås folk, være strukturert, god til å lytte, tålmodig, ærlig, målrettet – og litte granne smart... Rett og slett litt menneskekjenner og ha kremmerånd!

Å starte på toppen med å selge eksklusive biler som de du nevner er nok ikke det aller enkleste ... Men alt går – bare men vil hardt nok.

Video: Filmer at de kjører Lamborghini i 336 km/t – så smeller det! ​

Ett sted må man begynne

I ditt tilfelle er nok det viktigste å skaffe seg erfaring. På en eller annen måte. Tilby deg å komme hver lørdag for å koke kaffe, tømme søppel, vaske biler – hva som helst. Gratis om så er. Høres det ille ut? Vel - veldig få begynner rett på toppen. Gjør du dette, med oppriktig glede og entusiasme, så tipper jeg du snart vil ta et steg eller to videre. Men ha sosiale antenner. Ikke bli overivrig og masete. Da oppfattes man bare som irriterende. Det liker ingen.

Det er mange som har jobbet seg opp fra en "alt mulig"-jobb. Der man tørker støv, vanner blomster, feier gulvet og ordner praktiske ting, tar bilder, legger ut bilannonser på nettet, henter/bringer kunder osv, osv. Kanskje ikke veldig "glamorøst", men både lærerikt og ikke minst viktige oppgaver hos en bilforretning.

På den måten får du muligheten til å lære deg hvordan en forhandler jobber, se hva som kreves – og hva du bør jobbe med for å komme i posisjon til å bli bilselger selv en dag.

Ønsker deg lykke til!

Les også: Verdens raskeste SUV – nå er den i Norge

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: 5 ting mange gjør feil i sommervarmen

Video: Superbilene filmet i Norge