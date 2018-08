Det er vanskelig å kritisere noen for å følge et regelverk. Sånn sett skal jeg være forsiktig med å skrive noe om de som styrer Diakonhjemmets sykepleierutdanning.

At Kristine Leine nektes av skolen å spille landskamper framstår uansett meningsløst. Og urettferdig.

Særlig når det er gjort ærlige forsøk på å finne løsninger som fungerer, både for en ekstremt dedikert utøver og student. Og for utdanningsinstitusjonen.

At de ikke har greid å finne løsninger skyldes nok at lovverket, og reglene er for dårlig tilrettelagt.

Flere av landets største utdanningsinstitusjoner har avtaler med Olympiatoppen som gjør at dette ikke kunne skjedd med deres studenter.

Tenk deg om legestudentene Espen Johnsen, eller Fredrik Winsnes hadde blitt nektet å spille fotball-landskamper av NTNU i Trondheim tidlig på 2000-tallet?

Og jeg synes jeg hører buldringen fra Nils Arne Eggen i Orkdal om de to hadde mistet en serie- eller Champions League-kamp på grunn av turnus.

I Trøndelag kunne ikke dette ha skjedd. I mange år har NTNU forpliktet seg gjennom avtalen med idrettsforbundet å tilrettelegge for satsing på toppidrett kombinert med studier. De har til og med en egen ansatt som koordinerer dette for de 250 studentene som i dag har en slik avtale.

Sånn sett er det lett å si at Kristine Leine valgte å gå på feil skole.

Men det blir for lett. Fordi det i bunn og grunn er et politisk ansvar å få til slike avtaler for samtlige skoler i hele landet. I Norge bør det ikke være urimelig å kreve at rettighetene er like - uansett hvor du studerer.

Og selv om Olympiatoppen har flere avtaler med de store utdanningsstedene i Norge, så burde det gått automatikk i at du hadde samme rettighetene uansett hvor du studerte.

Det er et politisk ansvar.

Norske kulturpolitikere er snare med å vise ansiktet sitt for å gratulere toppidrettsfolk som leverer gull og heder til Norge.

Men hadde jeg vært Trine Skei Grande, ville jeg hatt en flau smak i munnen når en sak som Kristine Leines dukket opp i media. I så måte er jeg ikke overrasket over at det har vært tyst fra Grande i denne saken.

Men:

Hun burde jo strengt tatt gripe anledningen til å gå ut å si at «dette skal aldri skje igjen».

Politikere bør kanskje slutte å sole seg i glansen av våre beste utøvere, og heller jobbe i det stille for å tilrettelegge bedre for de som prøver å kombinere to krevende øvelser - studier og toppidrett.

For rammebetingelsene for å drive toppidrett i Norge er trange. Leines sak er et ypperlig eksempel på det. Og spesielt vanskelig er det for de yngste som ligger i grenseland fra å slå gjennom på det øverste toppnivået, og kanskje ta steget ut og leve av idretten. For noen år.

Vi hører om suksesshistorier som f.eks Astrid Uhrenholdt Jakobsen som tar medaljer i OL og VM samtidig som hun studerer til å bli lege.

Men de fleste historiene er historier om unge mennesker som ikke greier å slå gjennom. Og da er en utdanning i bunn et sikkerhetsnett som burde være tilpasset de som prøver å kombinere begge deler. Og det bør gjelde alle. Uansett hvilken skole, og hvilket studie du velger å kombinere med idrett.

Denne saken har også et annet element man ikke kommer utenom. Det er kjønnsperspektivet. Jeg sitter med en litt uggen følelse her. Dette hadde aldri skjedd med en mann.

Det er et annet kulturelt bakteppe for at gutta kan prioritere sport. I mange år har toppidrettsutøvere fått fritak fra førstegangstjenesten. Herreidrett har også større status i mediene, og at det derfor på et tidligere tidspunkt hadde blitt satt fokus på av både forbund og skole. Så er kanskje den kvinnelige inngangen til problemstillingen mer ydmyk. Og det er dessverre ikke alltid den enkleste måten å trenge gjennom et rigid regelverk på.

Det er mulig jeg er paranoid som tenker sånn. Men det stinker 60-tallet av hele saken.

Den er uansett bare trist, pinlig - og ekstremt unødvendig.