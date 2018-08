United-supportere flykter: Nå er Liverpool størst i Norge

Liverpool og Manchester United har de desidert største supporterklubbene i Norge. Faktisk er 1,5 prosent av Norges befolkning medlem av en av de to supporterklubbene.

Digital redaktør i Liverpool supporterklubb i Norge, Arve Vassbotten, gliser fra øre til øre når han setter seg ned for å prate med TV 2 om de siste medlemstallene.

– 42 303 er antallet medlemmer vi har i dag. Det er 1000 flere enn den forrige medlemsrekorden.

Overtatt tronen

På kontoret for Manchester Uniteds supporterklubb i Bergen sitter daglig leder Bernt Hjørnevik med oversikten over frafallet de har opplevd.

– Vi er alltid spent 31. mai hvert år når supporterunionen for britisk fotball kommer med de offisielle medlemstallene. Heldigvis for oss var vi da et lite hestehode foran Liverpool, sier Hjørnevik.

De offisielle tallene fra Britisk supporterunion viser at selv om Manchester United mistet 2084 medlemmer i løpet av 2017/2018-sesongen, hadde de likevel 93 medlemmer flere enn Liverpool. Men i sommer har stemningen rundt de to klubbene ført til at Liverpool har rykket fra.

– Nå ligger vi et sted mellom 38.000 og 40.000, sier United.no-sjefen.

– Liverpool har over 42.000 medlemmer. Hva tenker du om det?

– Skal jeg skal prøve å være helt nøytral, så er det flott at folk har et lag og er medlem av en supporterklubb. Jeg liker jo selvsagt ikke at Liverpool har den veksten. Samtidig kan den veksten ha noe med den positiviteten rundt laget og det som skjer rundt klubben. Desto mer negativt fokus har det vært rundt oss. Det stikker jo hardt i hjertet å se at Liverpool går forbi oss. Nå har de tatt noen kvantesteg. Vi må sette oss ned og se på medlemsmassen og rekruttere nye.

Klopp-effekten

Liverpools supportersjef tror også deres økningen av medlemmer kan spores til positiviteten rundt den karismatiske tyske manageren.

– Du har Klopp som klemmer spillerene på banen og støtter dem i tykt og tynt. Den kjærligheten kjenner kanskje ikke så mange av United-spillerene eller kanskje United-supporterene fra Mourinho, sier Vassbotten.

United har under Jose Mourinho mistet rundt 3000 medlemmer i Norge. På spørsmål om disse kan kalles "medgangssupportere" svarer den norske sjefen følgende: