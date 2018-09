I dag er det nok mange ungdommer som bare ser spørrende på deg, hvis du snakker om Datsun.

Men de som kjenner historien, vet at dette var merket som etterhvert skiftet navn til Nissan.

Datsun betraktes nok ikke så ofte som en drømmebil. Her var det i stor grad snakk om å bygge fornuftige og oppnåelige biler for folk flest. Men det finnes unntak. Det største heter trolig 280Z.

Nå er nettopp en slik bil til salgs i Norge. Men den koster deg noen kroner ...

220.000 kroner

220.000 kroner er prisantydningen på 1975-modellen med 170.000 kilometer på samvittigheten. Det er en ganke frisk pris. Men så skal det sies at bilen har en rimelig unik historie.

Den ble kjøpt i California tilbake i 1975 og ble med på flyttelasset hjem til Norge to år senere. Dagens eier kjøpte bilen i 1985 – og har eid den siden. Har snakker vi altså to eiere på 43 år!

Slik kunne reklamen for Datsun Z-serie se ut. Fokus på kjøreglede og design.

Restaurert

Bilen ble restaurert i 1990 – og i annonsen står det at bilen har stått lagret i oppvarmet garasje når den ikke har vært i bruk.

Resultatet av dette er at den skal være rustfri og i meget god stand.

Forklaringen på den relativt lave kilometerstanden er ganske enkelt at den kun har vært ute på noen få lufteturer og treff – blant annet et par Gatebil-arrangement. Den har nå vært avskiltet siden 2008.

I annonseteksten understrekes det for øvrig at bilen aldri har vært banekjørt.

Klassiker

Z-serien til Datsun så dagens lys allerede i 1969. Da kom 240Z. Den hadde en sekssylindret motor på 150 hk – og var blant de første japanske bilmodellene som oppnådde klassikerstatus.

280Z har en litt sterkere motor på 170 hk. Med bare knappe 1,3 tonn å drasse på, var dette en skikkelig spreking i sin tid.

I tillegg bidro man til sportsbilfølelsen med bakhjulsdrift og manuell girkasse. Joda, man hadde skjønt hva som skulle til for å lage en kjøreglad bil.

Lekker sportsbil

For øvrig har den et tidløst og lekkert design – med langt panser, kompakt hekk og to seter. Innvendig er det skulpturert dashbord med runde klokker. Rett og slett tøft!

Her får man raskt assosiasjoner til langt dyrere og mer eksotiske sportsbiler.

Er du på jakt etter en lekker veteranbil, som med riktig vedlikehold vil kunne holde seg godt i pris de neste årene, kan dette være et spennende alternativ.

PS: Bilen vi omtaler her er faktisk ikke den eneste 280Z som er til salgs i skrivende stund. Det finnes også én til, en gul 1977-modell.

