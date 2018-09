Unik forskning om sikkerhet til sjøs: – Dette er aldri gjort før

– Number 14, go! sier professor Ed Galea, mens han sender en person ikledd en skrikende oransje overlevelsesdrakt, inn i en korridor.

Professoren ved Universitetet i Greenwich regnes blant verdens fremste kapasiteter på maritim sikkerhet.

På et sikkerhetssenter i Tromsø instruerer han en gruppe frivillige personer, som i forskningens tjeneste skal gå gjennom en 36 meter lang korridor med 20 graders slagside.

Det er ingen lett øvelse, men de leverer et viktig bidrag ved å skaffe ny kunnskap som kan berge liv.

Problemer ved 20 grader

20 graders slagside er det maksimale et skip kan tåle før det velter. Alt av dagens sikkerhetskrav er derimot laget ut fra et flatt hav, og et flatt korridorgulv om bord.

– Når man når 20 grader, oppstår det en rekke problemer. Du kan ikke låre en livbåt, og med over 20 graders slagside blir det veldig vanskelig for passasjerene å ta seg fram om bord, forteller professoren og legger til:

– Vi ønsker kunnskap om hvor raskt passasjerene greier å gå gjennom korridorer på et skip med slagside. Og hva skjer når de har på seg overlevelsesdrakter? Hvordan påvirker den måten de tar seg fram på? Det finnes ikke data på slikt.

Han instruerer de frivillige testpersonene i hvordan de skal utføre forsøket.

– Det er viktig at dere går så fort dere kan, men ikke løp, formaner han testgruppen før han sender én og én gjennom korridoren. Det gjøres video-opptak, og tidene skal vurderes opp mot maksimal gange på et gulv i vater.

Aldri gjort tidligere

Nå vil man vite mer om hvordan skip med flere 1000 passasjerer best kan evakueres, og hvordan slagside påvirker bevegelsene til folk kledd i overlevelsesdrakter. Ikke minst eldre personer, som ofte utgjør majoriteten om bord på cruiseskipene.

– Den overordnede meningen med dette prosjektet er å forbedre sikkerheten til sjøs på passasjerskip, og da spesielt passasjerskip som seiler i arktiske farvann, forteller Helle Oltedal, prosjektleder og forsker ved Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet.

Hun forteller at forskningen er helt unik, selv på verdensbasis.

– Dette er aldri blitt gjort før, sier hun.

Skal testes på Hurtigruten

I neste fase av prosjektet skal virkelige passasjerer mønstres i en virkelig redningsøvelse om bord på Hurtigruten.