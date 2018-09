Tidligere i år lanserte Mercedes sin offroad-legende fra 1979 i en helt ny utgave. Etter hele 39 års produksjon.

Da var det jammen meg på tide, tenker du kanskje? Vi er ikke uenige i det, men faktum er at den sterkt aldrende bilmodellen solgte svært godt, helt til det siste, i alle fall globalt.

Her hjemme gikk det litt tråre. Det ble stort sett med en håndfull biler de siste årene. Gjerne med en dieselmotor mellom forskjermene.

Men forandring fryder. Nå går vi nordmenn nærmest mann av huse for å sikre oss et eksempler av bilen som har en startpris på nesten 2 millioner kroner. For rimeligste personbilutgave, G500.

Den er faktisk helt ny, men det er ikke så lett å se. Dette er den rimeligste utgaven, Mercedes G500 til 1,9 millioner kroner som personbil. Den kan også levers som varebil.

Bestillingene strømmer på

Men prisen ser ikke ut til å skremme entusiastiske nordmenn.

– Mange kunder har ventet spent på den nye G-Klassen fra Mercedes, og allerede før vi åpnet for bestilling hadde 15 nordmenn skrevet seg på liste for toppmodellen G 63 AMG, som koster fra 2,5 millioner kroner. Det sier Audun Hermansen, PR- og informasjonssjef hos den norske Mercedes-importøren.

Audun Hermansen, PR- og informasjonssjef hos den norske Mercedes-importøren.

Men det stoppet ikke der. Siden bilen kom til Norge tidligere i sommer har det formelig strømmet på med nye bestillinger.

– Ja, dette har vært skikkelig gøy og ikke minst en litt overraskende opptur for oss. Nå har over 50 kunder skrevet kontrakt, og hele 70 prosent av disse har valgt Mercedes-AMG G 63.

– Det kanskje mest oppsiktsvekkende er likevel at 50 prosent av disse igjen er personbiler. For å sette det i perspektiv kan jeg opplyse at vi kun har solgt én Mercedes-AMG G 63 personbil de siste ti årene av forrige modell, forteller han.

Vi testet Geländewagen da den ble lansert, i 1979 ​

Utsolgt

– Det ser med andre ord ut til at det klassiske, men nye eksteriøret og det moderne interiøret med bedre plass, mer komfort og luksus på S-Klassenivå har gjort at mange er villige til å legge over 2,5 millioner kroner på bordet for å sikre seg bilen, sier Hermansen med et stort smil.

Bilen er rett og slett utsolgt i overskuelig framtid. For det er ikke bare her hjemme at den digre SUV-en er populær. Den selger godt i alle markeder.

– Nye kunder som skriver kontrakt i dag får tildelt produksjonsplass i andre halvdel av 2019. Salgsavdelingen jobber naturligvis knallhardt med å skaffe Norge så mange biler som mulig, forklarer Hermansen videre.

Les også: 8 rare ting du ikke visste om SUV-legenden

Ingen andre kan tilby noe lignende

Men dette betyr nok likevel i praksis at det står 2020 på kalenderen før bilene kan leveres til sine respektive kunder.

– Jeg tror suksessformelen er en kombinasjon av luksus, motoreffekt, kjørekomfort på vanlig vei og vanvittige offroad-egenskaper. Det finnes rett og slett ikke noe lignende på markedet. I tillegg er det nok noen som tenker at dette kan bli et investeringsobjekt for fremtiden, all den tid forbrenningsmotorene blir mindre, mer effektive og delelektriske, sier Hermansen til slutt.

Les også: Vår test av SUV-råskinnet G-63 AMG her

Video: Her kjører vi nye G-Klasse