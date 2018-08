Nordøyvegen skal gi fastlandsforbindelse til knappe 3000 innbyggere. Før det gedigne tunnel og bruprosjektet har startet opp, er budsjettsprekken på 1,2 milliarder kroner. Men øyboerne er mer enn villig til å betale bompenger i hele 40 år for få realisert prosjektet.



– Det er ingen som er motstandere av å kjøre så lang bompengeperiode som er nødvendig for å få det realisert. Alternativet for oss er rett og slett å ta ferje til evig tid, sier Odd Einar Sandøy til TV 2.

Stjernesmell

Han er sjef for brønnbåtfirmaet Rostein med 14 båter og 190 ansatte og har basen sin ute på øya Harøya på Romsdalskysten. Sandøy er svoren tilhenger av Nordøyvegen og mener kritikerne ikke har peiling. Han avviser kontant at det er galskap å bruke 5 milliarder kroner på å gi 2900 innbyggere fastlandsforbindelse via tre bruer og tre undersjøiske tunneler. Det gir en pris på nærmere 2 millioner kroner per innbygger som skal kobles til fastlandet.

– Det er ikke galskap! Hvis du kikker på finansieringsmodellen, så er den «smelle god». Det lønnsomt å kutte ut fire ferjer og bygge veien i stedet for, og da må en kjøre med bompenger så lenge en må for at dette skal bli finansiert så lenge som nødvendig, sier Sandøy.

For å berge i land fastlandsforbindelsen ønsker de å betale bompenger i hele 40 år. Dette advarer ekspertene mot.

ADVARER: Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt advarer mot langsiktig finansiering av Nordøyvegen. Foto: Sverre Saabye/TV 2

– 40 år er lenge. Fylkeskommunen risikerer å gå på en stjernesmell med en så lang tidshorisont, advarer assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt (TØI).

Han begrunner det med mange usikkerheter.

– Å låne penger med lave renter over 40 år er nok vanskelig fordi det er store usikkerheter når man kommer så langt frem ti tid. Her er en risiko for at trafikken ikke blir som forventet og rentene blir høyere enn det ser ut nå, sier Johansen til TV 2.

Han forstår godt ønsket om fastlandsforbindelse.

– Det mye penger å spare for trafikanter og for fylkeskommunen å få byttet ut ferjene med faste forbindelser. Det blir mindre ulemper for trafikantene og man kommer raskere frem, og det er man villig til å betale litt ekstra for. Det er for Nordøyene å få fastlandsforbindelse, men det er delte meninger om hvor fornuftig dette er et samfunnsmessig perspektiv, mener TØI-sjefen.

– Det er dette det koster å bygge Nordøyvegen

Det var Statens vegvesen som i 2016 anslo at Nordøyvegen kom til å koste rundt 3,4 milliarder kroner. I dag er budsjettsprekken på 1,2 milliarder kroner, men prosjektleder Marianne Nærø i Vegvesenet sier kostnadssprekken ikke har noen spesiell årsak.

– Vi fikk inn fire tilbud på denne kontrakten, og det var liten prisforskjell mellom høyeste og laveste tilbyder. Når vi sammenligner disse prisene med kostnadsoverslaget fra 2016, så finner vi ingenting som er feil i det overslaget. Det er vanskelig å peke på ett element og finne årsaken til differansen, så dette er nok prisen det koster å bygge Nordøyvegen i dagens marked, sier Nærø.

– Det er nok dette det koster å bygge Nordøyvegen i dagens marked, sier prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen. Foto: Per Christian Dyrø.

– Hvor vanskelig var det å beregne prisen på dette prosjektet?

– Prosjektet består av kjente elementer som broer og undersjøiske tunneler, så der har vi mange referanseprosjekt med tilsvarende løsninger. Samtidig er Nordøyvegen ekstra krevende fordi den skal bygges mellom fem øyer som ligger relativt værutsatt til. Derfor er det ekstra krevende logistikk i dette prosjektet, sier Nærø.

På spørsmål om kostnadssprekken kan føre til at byggeprosjektet blir utsatt eller avlyst, svarer prosjektlederen at det blir opp til politikerne som skal gjøre vedtak på fylkestinget i oktober.

Legg godviljen til

I forbindelse med kommunereformen skal Nordøyene fra 1. januar 2020 være en del av nye Ålesund kommune. Nettopp av den grunn mener forkjemperne at Nordøyvegen er viktigere enn noensinne å få på plass.

JAMANN: Odd Einar Sandøy er ivrig forkjemper for Nordøyvegen og tror det blir depresjon hvis prosjektet ikke blir realisert. Foto: Kristian Haug Hansen

– Jeg ser ikke helt for meg at vi skal være en del av Ålesund kommune uten at vi får på plass fastlandsforbindelsen. Alle øynene skal være en del av Ålesund kommune og da må vi ha kommunikasjoner mot Ålesund som er raskere og lettere enn i dag, slår Odd Einar Sandøy fast.

Fylkesrådmannen i Møre og Romsdal prøvde tidligere i sommer å stanse hele prosjektet, men fikk ikke med seg politikerne i fylkesutvalget. Nå jobber samferdselsavdelingen i fylket på spreng for å legge frem ny finansieringsmodell og oppdaterte kostnader før fylkestinget i midten av oktober skal ta endelig stilling til vegprosjektet.

– Skjebnen til Nordøyvegen tror jeg kommer til å ende godt. Jeg har stor tiltro til at fylkespolitikerne ser fornuften i å realisere prosjektet. Vi har holdt på i 30 år for å få dette til, og det har blitt dyrere og dyrere. Men det er realiserbart. Det er bare å legge godviljen til å kjøre så lang bompengeperiode som er nødvendig for å finansiere den fullt ut, sier Odd Einar Sandøy.

Rasende epost

Frykten for en skakkjørt fylkeskommunal økonomi har fått det til å gå ei kule varmt i det politiske miljøet i Møre og Romsdal. Ordførere på søre Sunnmøre frykter at det blir lite eller ingenting igjen til fylkeskommunale investeringer de neste 40 årene.

– Hvis en ikke kommer i mål med eksternt finansiering som 40 år med bompenger, så frykter jeg at det vil få konsekvenser for andre fylkeskommunale investeringer. Det være seg andre samferdselsoppgaver eller skole. Målet har jo hele tiden vært at Nordøyvegen skal være selvfinansierende, sier ordfører Knut Erik Engh (Frp) i Ulstein kommune.

TUNNELSKJÆRING: Her på Harøya er tunnelskjæringa for Fjørtofttunnelen allerede ferdig. Fylkestinget avgjør endelig skjebnen til Nordøyvegen i midten av oktober. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Ordfører Oddvar Myklebust i Sandøy kommune sendte denne uka en rasende epost til ordføreren i Volda der han truet med å trekke støtten til sjukehuset i Volda hvis de ikke støtter Nordøyvegen, ifølge Sunnmørsposten.

– Må si rett ut det var med stor skuffelse og ikke lite sinne jeg leste om samlinga av ordførere. Det er også med undring vi i nye Ålesund ser egoismen som rår i søre luten, var beskjeden fra Myklebust til partifelle Jørgen Amdam, som er ordfører i Volda.

Nå har Myklebust moderert seg.

– De bør vente med å komme med krasse uttalelser når vi ennå ikke har tallene på bordet, og vi kan se hvordan Nordøyvegen skal finansieres, sier Myklebust til Sunnmørsposten.

Frykter depresjon

Ute på Harøya mener brønnbåteier Sandøy at diskusjonen rundt økonomien er et storm i vannglass. Han kan ikke tenke seg et annet utfall et at Nordøyvegen blir realisert.

– Jeg klarer ikke se for meg den situasjonen i det hele tatt. I så fall starter ei ny tid her ute. Da blir det depresjon på Nordøyane, det skal jeg love deg, sier Odd Einar Sandøy.