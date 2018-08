Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei. Dette spørsmålet har blitt stilt mange ganger, men jeg lurer likevel på følgende. Hva er det som er mest problematisk med eldre Volvo XC90? Dersom det er snakk om bremser og kuler, ledd ser jeg at disse ikke er så kostbare på for eksempel Skruvat.

Er det andre ting som er dårlig også? Har lest at motor er et problem, men er ikke dette samme maskin som står i V70? Og dersom girkasse er byttet: Kan denne da forventes å være forsterket og dermed en trygg automatkasse?

Heisann. Helt riktig – dette spørsmålet har blitt stilt noen ganger! Det blir nok ikke mindre aktuelt på en stund heller, første generasjon XC90 skal være med oss som bruktbil i mange år til. Prisene begynner også å bli såpass hyggelige at svært mange nå har mulighet til å kjøpe den. Dessuten er det helt klart mye bra med XC90. Jeg skjønner at mange fortsatt har lyst på den.

Dessverre er dette altså et godt stykke fra å være verdens beste bil. Særlig i starten var det masse feil og problemer. Mye kommer nok av at Volvo tok endel innersvinger underveis i utviklingen. Som en liten bilprodusent med begrensede ressurser, måtte de kompromisse på flere ting. Og det skapte problemer.

XC90 er bygget på samme plattform som datidens S60 og S80. Men XC90 er både større og tyngre enn disse. Det klarte nok ikke Volvo helt å ta høyde for.

Hva er feilene? Bilen sliter bremseskiver i ganske høyt tempo. Hjullagre er en annen svakhet. Forstillingen har du selv nevnt. Mange har opplevd motortrøbbel, blant annet at turboen havarerer, samt at det har vært byttet en del automatgirkasser på XC90.

Noen av feilene er mest irriterende, og ikke nødvendigvis kjempedyre. Mens andre ting virkelig kan koste skjorta når det går galt.

Det har også vært mange elektriske feil. Noen er bagateller, andre er mer omfattende. Uansett går det fort både timer og tusenlapper når det skal feilsøkes, byttes og fikses.

Taxi-eier Rune reparerte for 150.000 kroner – på ett år

Første generasjon XC90 har mye plass og mange smarte interiørløsninger. Dashbordet sladrere også om at det er noen år siden bilen ble utviklet...

Underdimensjonert

Mitt inntrykk er også at kvaliteten varierer mye. Det finnes XC90-eiere som bare har byttet slitedeler, og finnes eiere som har følt at bilen har vært et eneste stort pengesluk. Dette har nok også med bruken å gjøre. XC90 er IKKE bilen du bør hardkjøre eller trekke altfor tunge lass med. Da kan problemene komme fort.

Eierhistorikken er derfor veldig viktig når du vurderer å kjøpe. Mange eiere og slumsete servicehistorikk er ikke bra, da anbefaler jeg å styre unna. Det aller beste er en-eiers bil som bærer preg av pen bruk og skikkelig oppfølging helst med komplett servicebok.

I forhold til motor og girkasse: Igjen handler nok dette om at deler av bilen rett og slett er litt underdimensjonert. Det er ikke nødvendig slik at komponentene i seg selv er dårlige, men de blir satt på en tøff prøve her. Om en ny girkasse er forsterket og vil vare lengre, er det vanskelig å svare på. Det må du nesten sjekke i hvert enkelt tilfelle, for noen har blitt overhalt, mens andre har blitt skiftet.

Angående kostnader: Det er helt klart mulig å finne endel prisgunstige deler til denne bilen. Det er også en stor fordel å kunne skru litt selv. Jeg anbefaler også å legge så mye penger som mulig i kjøpet, da får du best mulig bil. Kjøper du en av de billigste, må du nok også regne med at det fort dukker opp ting som må fikses og som kan koste deg dyrt.

Som du skjønner: Jeg fraråder ikke å kjøpe brukt XC90, men dette er en av bilene der du som kjøper bør være litt ekstra bevisst på og og å sjekke nye før kjøp.

Leter du opp en hel og pen bil i god teknisk stand, kan du fortsatt få mye og bra familiebil for pengene.

Velkommen – og lykke til!

