Skolen gjør trolig helomvending: Leine får spille VM-kvalik

Etterlyser debatt

TV 2s fotballekspert og tidligere landslagskaptein Brede Hangeland ble oppgitt da han så nyheten. Han er klar på at man må legge bedre til rette for idrettsutøvere på høyt nivå.

– Jeg kan kjenne meg litt igjen i dette. Jeg gikk i min tid på høyskolen og kombinerte det med fotball og landslagsspill. Du føler deg litt alene i en sånn situasjon. Du må sjonglere en sum som ikke går opp. Man trenger at noen skjønner problemstillingen og prøver å legge til rette og ikke bare er paragrafryttere. Det tar tid å dra på landslagssamling. Ingen må fortelle meg at et ungt menneske ikke vokser mer på å dra på samling enn å være på skolen. Å bli tatt ut på landslaget er få forunt, sier Hangeland.

– Jeg skjønner regelen for fravær, men det må gå an å ha fleksibilitet. I alle fall når du har å gjøre med mennesker som tar ansvar for egen utvikling og læring for å prøve å få det til. Jeg synes NFF må sette i gang en debatt. For sånn som dette kan vi ikke ha det, sier Hangeland.

– Må tilrettelegges for toppidrett

Det er det Walltin nå håper at skal skje - at problematikken blir tatt på alvor av politikerne på Stortinget.

– Dette beskriver noen av utfordringene vi har sett over tid og som vi har tatt videre politisk for at det kan tilrettelegges bedre for toppidrett og utdanning. Det blir for tilfeldig på mange av studiestedene. Mange studiesteder har avtale med Olympiatoppen og forståelse, mens man på andre steder er helt avhengig av om enkeltpersoner er interessert og har forståelse for toppidrett, sier Walltin.

– Det må tilrettelegges om vi skal ha toppidrett i Norge. Det er prisverdig at utøvere kombinerer karriere med utdanning. Spesielt toppseriespillere må jo det, for de tjener ikke nok på idretten. Vi og Olympiatoppen oppfordrer til det, for alle utøverne skal over i et annet yrke midt i livet. Derfor er utdanning ekstremt viktig. Vi oppfordrer ikke til å ta snarveier, men det skal tilrettelegges for at de kan komme seg gjennom samme pensum og praksis som andre. Så vanskelig er det ikke, sier Walltin.