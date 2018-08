Spaghetti med havets frukter

300 gram spaghetti

1 ss salt pr liter kokevann

2 ss smør

1/2 dl olivenolje

1 sterk rød chili

4 fedd hvitløk, hakket

2 dl hakket løk

2 bokser flådde tomater

1 ts salt

1 ts timian

1 ts sukker

2 dl frisk basilikum

400 g blåskjell

300 g reker

Evt. kamskjell, store reker, blekksprut, sjøkreps, hummer

Slik gjør du:

Bruk en stor kjele til pastaen og bruk godt med salt. Kok til al dente (se pakkens anvisning): Du kan enten kaste den på veggen, hvor den skal klistre seg fast, eller ta en smaksprøve; pastaen skal ha tyggemotstand.

Tips! La det være igjen litt pastavann i kasserollen. Tilsett smør. Hell pastaen tilbake i kasserollen og vend sammen. ​

Fres løk i masse, god olivenolje. Tilsett hvitløk og hakkede tomater. Bruk litt salt, men ikke for mye - skalldyrene er salte. Tilsett urter.

Legg i skalldyrene som er rå, her blåskjellene. Tilsett sukker for sødme og sitron for syre og friskhet. Kok i to minutter til skjellene åpner seg.

Når blåskjellene er ferdig, tilsetter du de kokte skalldyrene. Gi skalldyrene et raskt oppkok.

Hell tomatsausen med skalldyrene over pastaen. Bland godt. Avslutt med fersk persille på toppen.