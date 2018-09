Dette skjer med elbil-batteriet når bilen skrotes

– Så mesteparten av batteriet fra en elbil eller en hybridbil kan gjenvinnes?

BATTERI-EKSPERT: Dag Albertsen i Batteriretur jobber med mottak av høyenergibatterier. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– Ja, vi mener det. Det er litt misforståelser i markedet at elbilbatterier er et stort miljøproblem. Vi ser jo at det er en veldig høy gjenvinningsgrad på batteriet, sier Albertsen.

I tillegg til at materialene brukes på nytt, forskes det muligheten for at selve batterimodulen kan få nytt liv i et annet anlegg – såkalt «second life».

– Batterimodulen som har stått i bilen kan kanskje stå noen år på et solaranlegg eller et annet type industrianlegg etter at det er tatt ut av bilen, forklarer Albertsen.

ELBIL-GLIS: Jaguars flunkende nye I-Pace kastet glans over åpningen av anlegget i Fredrikstad. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Lager nytt av gammelt

I 2017 ble 175.000 tonn materialer gjenvunnet ved norske biloppsamlingsplasser. Gjenvinningsgraden er høyere enn 97 prosent.

Sykkelstativer til bysykler i Trondheim og Bergen er laget av aluminium fra norske vrakbiler, og kumlokk i Fredrikstad er laget av jern fra biler som har rullet på norske veier.

– Det er mye mer energikrevende å produsere ny aluminium enn å gjenvinne det, påpeker Erik Andresen.