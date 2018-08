Oslo-politiet etterlyser 28 år gamle Jaspinder Singh etter en skyteepisode i Oslo søndag 19. august.

Skyteepisoden skjedde cirka klokken 21.15 søndag da en bil ble beskutt mens den kjørte nordover på Østre Aker vei ved Haugenstua i Oslo. Disse skuddene skal ha vært avfyrt fra en annen bil som kjørte parallelt med bilen som ble beskutt.

Bilen som ble beskutt er en blå BMW 1-serie. Bilen det ble skutt fra skal være en mørk BMW X5.

Singh, som er norsk statsborger, er siktet for drapsforsøk. Dette opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Gjengmedlem

Seksjonsleder Anne Alræk Solem sier til TV 2 at politiet er godt kjent med Singh fra før.

– Han er ansett som medlem av gruppen Young Guns, men per nå ser vi ikke på skytingen som et gjengoppgjør, sier Solem.

De fornærmede i saken er norske statsborgere i 30-årene, og kjenner til siktede fra før. Episoden har vært ukjent for allmennheten til nå. Den etterlyste er tidligere domfelt for flere forhold, blant annet vold på et utested i Oslo og oppbevaring av hasj, skriver VG.

Ifølge politiet fremstår skytingen som målrettet. Den var ikke rettet mot tilfeldige personer.

– Grunnen til at politiet ble oppmerksom på saken er fordi en patrulje senere stoppet bilen som ble beskutt, mens de var på et annet oppdrag. Hendelsen ble ikke meldt inn til politiet på forhånd, sier Solem.

Internasjonalt etterlyst

Politiet opplyser at de har grunn til å tro at Singh oppholder seg på Østlandsområdet, og han er internasjonalt etterlyst. Politiet ønsker ikke at den siktede skal forlate landet.

– Vi har jobbet aktivt for å få tak i den etterlyste, og vært på mange adresser på Østlandet. Siktede vet utmerket godt at politiet er på jakt etter han, og han har ikke benyttet sjansen til å imøtegå det, sier Solem.

Politiet har ikke opplysninger om at han har til hensikt å ramme andre utenforstående, men de har skjellig grunn til å sikte ham for skyting i offentlig rom.

Ingen personer er pågrepet etter hendelsen.

De ber publikum om å umiddelbart ta kontakt dersom de har gjort observasjoner av 28-åringen eller vet hvor han befinner seg. Politiet kan kontaktes på telefon 22 66 99 66, eller per mail på kriminalvakten.oslo@politiet.no.