Det melder avisa Nordlys.

Mannen selv avviser anklagene, og benekter at han har hatt seksuell kontakt med de fornærmede.

Samfunnstoppen ble pågrepet av politiet like etter nyttår, siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann. Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede. Mannen ble løslatt etter en drøy måned i varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld.

Han var første gang i politiets søkelys for sedelighetslovbrudd i 2015. Da ble han anmeldt av en asylsøker som i dag er i 30-årene. Han ble pågrepet og siktet på nytt i januar i år da en asylsøker i 20-årene også stod fram.

Til slutt resulterte det i at han ble siktet for å ha misbrukt sin stilling, avhengighets- eller tillitsforhold til fornærmede.

Ifølge Nordlys mener politiet at han blant annet skal ha indikert at han i bytte mot seksuell omgang kunne skaffe fornærmede oppholdstillatelse. Det skal også ha foreligget trusler om at muligheten for oppholdstillatelse ville forsvinne hvis fornærmede ikke ble med på det den siktede samfunnstoppen ville.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo ba i går politiet om å gjennomføre videre etterforskning av den siktede samfunnstoppen. Han mener at det må foretas enkelte avklaringer før mannen kan påtaleavgjøres.