Det melder nyhetsbyrået AP.

Hemmeligholdet var en del av avisens forsøk på å beskytte Trump og hans kampanje.

Avsløringen om avisens beskyttelse av Trump kommer fram i rettsdokumenter i saken mot Trumps tidligere advokat Michael Cohen, som tirsdag erklærte seg skyldig på flere tiltalepunkter, deriblant utbetaling av hysjpenger til Stormy Daniels og Karen McDougal.

Immunitet

David Pecker, en mangeårig venn av Trump og direktøren i selskapet som eier National Enquirer, skal nå ha blitt innvilget immunitet av påtalemyndigheten slik at han kan forklare seg. Dette skal også gjelde innholdssjef Dylan Howard.

Ifølge flere amerikanske medier vil de to lederne kunne kaste lys over hvor mye Trump visste om utbetalingene til McDougal og pornostjernen Stormy Daniels. Begge to skal ha vært involvert i begge utbetalingene.

Ifølge APs rettsdokumenter skal Pecker ha bistått Trump-kampanjen med å finne de negative historiene om presidenten, slik at de kunne «kjøpes» for å hindre at de så dagens lys.

Fryktet misbruk

Mange av disse ble så gjemt bort i safen, som skal ha vært et viktig maktvåpen for Pecker. Flere andre lignende og skadelige historier om andre kjendiser ble lagret i denne i safen, i stedet for å bli publisert.

Tilbakeholdet av kjendisenes flaue historier skal ha blitt gjort for å kunne innynde seg hos dem og spørre om andre tjenester.

Den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal fikk utbetalt 150.000 dollar av American Media Inc, moderselskapet til tabloidavisen, for eneretten til å omtale hennes historie. Men den ble altså aldri publisert av avisen.

Men etter at historien likevel ble publisert av Wall Street Journal like før valget i 2016, fryktet Pecker og Howard at de dokumentene kunne skade selskapet. De skal derfor ha blitt fjernet fra safen få uker før Trump var på plass i det ovale kontor.

Det er dog usikkert om dokumentene ble ødelagt eller flyttet til et annet og hemmeligere sted.

– Ble instruert av Trump

Tirsdag erklærte Cohen seg skyldig i åtte tiltalepunkter, blant annet skattejuks og brudd på reglene om finansiering av valgkamp. Innrømmelsen kom som del av en avtale med påtalemyndigheten.

Cohen sa også at Trump beordret ham til å betale penger til pornostjernen Stormy Daniels for at hun ikke skulle fortelle om sitt forhold til Trump.

Samme dag ble Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort domfelt for øknonomisk kriminalitet. Både Manafort og Cohen spilte sentrale roller i Trumps valgkampapparat. Michael Cohen var i årevis Trumps «fikser», mens Manafort ledet Trumps valgkamp under nominasjonskampen.