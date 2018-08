Lavprisselskapet Ryanair skal ta betalt for håndbagasje på alle flyvninger fra 1. november.

Fra denne datoen er det nemlig kun passasjerer som har betalt for såkalt «priority boarding» som får lov til å ta med seg en liten trillekoffert om bord. Denne håndbagasjen kan veie inntil 10 kilo. I tillegg kan man som tidligere ta med seg en liten håndbagasje, opplyser selskapet.

Reisende som ikke har betalt for priority boarding, kan kun ta med en liten håndbagasje uten å betale. Denne må være så liten at den får plass under stolen foran. Disse kundene kan velge å sjekke inn en liten trillekoffert på inntil 10 kilo.

Reisende uten priority boarding må betale åtte britiske pund for å sjekke inn håndbagasjen på inntil ti kilo, mens såkalt priority boarding med to håndbagasjer koster seks pund.

Tidligere kunne alle passasjerer ta med seg en liten trillekoffert og en liten håndbagasje gratis.

De nye reglene gjelder for alle bookinger gjort den 1. september eller senere, samt for alle flyvninger etter 1. november. Kunder som allerede har bestilt billetter uten prioritert boarding med selskapet etter 1. november, kan få pengene tilbake dersom de ikke lenger ønsker å reise. Alternativt kan de betale ekstra for prioritert boarding med to håndbagasjer eller for innsjekking av håndbagasje.

Ryanair håper at de nye reglene skal føre til mindre bagasje ved gaten, noe som skal føre til færre forsinkelser. De hevder at regelendringene ikke vil gi ekstra inntekter.