Dette ser du fra Premier League på TV 2s kanaler i helgen!

Pierre-Emerick Aubameyang brukte torsdag Instagram for å vise alle sine følgere at han har den høyeste toppfarten av spillerne i Arsenal.

Men hvor høyt opp når gaboneren i konkurranse med resten av Premier League?

Svaret er ganske høyt.

Everton-spiller er raskest

TV 2 har fått tilgang til tall fra Opta på de 20 spillerne i Premier League som har levert høyest toppfart i løpet av sesongens to første runder. På den listen ligger Aubameyangs navn på fjerdeplass med en hastighet på 34,75 km/t.

Raskest av alle som har vært i aksjon så langt i sesongen, er Evertons lovende spiss Dominic Calvert-Lewin. 21-åringen løp på det raskeste 34,94 km/t i forrige helgs 2-1-seier over Southampton hjemme på Goodison Park. Det er 0,32 km/t raskere enn han fikk registrert forrige sesong.

– Jeg tror ikke folk skjønner hvor sterk han er. Han er høy og tynn, men så sterk. Og jeg tror det begynner å gå opp for forsvarsspillere at de må være mer fysiske med ham, og det er der han kan bruke hurtigheten til sin nytte. Dersom man kommer for tett på ham, har han fart til å komme seg unna, sa Wayne Rooney om Calvert-Lewin til Liverpool Echo i fjor høst.

Samtidig er det verdt å registrere at Cariff, Manchester City og Liverpool har tre spillere hver på topp 20-listen.

Se hele listen over Premier Leagues raskeste spillere nederst i saken!

Trygg på at målene kommer

For Aubameyangs del har farten vært en av hans fremste våpen i jakten på scoringer både i Borussia Dortmund og etter overgangen til Arsenal. Så langt denne sesongen er det ikke blitt mål - utrolig nok. 29-åringen hadde alle tiders mulighet til å sette ballen i nettet mot Chelsea, men avslutningen gikk høyt over tverrliggeren. Når West Ham gjester Emirates og Arsenal lørdag ettermiddag, ligger imidlertid alt til rette for at Aubameyang skal åpne målkontoen for sesongen.

– Aubameyang er en spiller som har scoret mye i karrieren, og han kommer til å score mye her, sa manager Unai Emery sikkert på en pressekonferanse torsdag.

Det meste tyder på at Aubameyang får fornyet tillit på topp i Arsenals 4-2-3-1-formasjon - til tross for at Emery mot både Manchester City og Arsenal gjorde justeringer underveis og la om til to spisser med Aubameyang og Alexandre Lacazette på topp.