Ifølge Daily Mail la sjeik Khaled Bin Zayed al Nehayan, fetteren til eieren av Manchester City, inn et bud på 21,5 milliarder kroner for Liverpool tidligere i år.

Representanter for Fenway Sports Group (FSG), som kjøpte Liverpool i 2010 for ca. 2,7 milliarder kroner, ble kontaktet mot slutten av 2017. Flere møter ble avholdt i 2018, men til slutt trakk FSG seg ut da sjeiken ikke klarte å dokumentere at han hadde de nødvendige midlene til å gjennomføre handelen.

En overtakelse for 21,5 milliarder kroner ville blitt den klart dyreste i fotballhistorien.

Sjeik Khaled er ikke like rik som sjeik Mansour, men regnes som en av de mest suksessrike entreprenørene i gulfstatene. I januar møtte Liverpools styreformann Tom Werner Midhat Kidwai, en representant for sjeiken, i New York. Samtalene nådde aldri helt opp til eier John W Henry.

Ifølge avisen ønsker FSG investeringer som kan gjøre klubben til en supermakt kapabel til å konkurrere med de største klubbene i verden både kommersielt og på overgangsmarkedet.

De har engasjert firmaet Allan & Co i jakten på investorer. Firmaets administrerende direktør Stephen Greenberg fortsatte samtalene med sjeik Khaled, men de strandet da Greenberg etter gjentatte forsøk ikke fikk de nødvendige økonomiske garantiene fra sjeiken.

Liverpool insisterer på at samtalene ble avsluttet i januar.