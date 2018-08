Det til tross for at den portugisiske manageren skal ha åpnet for å gi seg i Manchester United.

Tabloidavisen Mirror hevder å ha eksklusive nyheter på at José Mourinho ville ha kastet inn håndkleet i hvilken som helst annen klubb, men 55-åringen skal være fast bestemt på å lykkes i en av verdens største og beste fotballklubber.

Ifølge avisen skal Mourinho ha fortalt venner at «en hvilken som helst annen jobb i en annen klubb og jeg ville ha sluttet».

Bakgrunnen for frustrasjonen er at Mourinho føler at klubben og spesielt direktør Ed Woodward ikke har gitt ham redskapene som skal til for å lykkes etter en turbulent sommer med negative oppslag, åpenlys uenighet med ledelsen og manglende spillerkjøp.

Mourinho har blant annet ønsket seg en midtstopper, men United har ikke vært villige til å sprenge banken for å hente verdensklassekvalitet som han mener det er behov for om man skal utfordre byrival City om Premier League-tittelen. Både Harry Maguire (Leicester) og Toby Alderweireld (Tottenham) skal ha stått høyt på listen. Woodward og Co. fant imidlertid flere minuser enn plusser, og valgte derfor å holde pengene på konto.

Samtidig hevder Daily Mail på sin side å ha eksklusive nyheter på at jobbløse Zinedine Zidane ønsker å ta over managerposisjonen i Manchester United dersom Mourinho skulle bli avskjediget.

Franskmannen ga seg i Real Madrid etter å ha vunnet Mesterligaen forrige sesong, og kilder rundt den tidligere storspilleren forteller at han forventer å få tilbud om jobben dersom det blir endringer på Old Trafford.

Mourinho og United står på sin side overfor en helt avgjørende kamp for å få endret det negative ordskiftet rundt klubben når Tottenham gjester Old Trafford mandag kveld. Nederlaget for Brighton var pinlig for United og blant andre kaptein Paul Pogba innrømmet etter oppgjøret at spillerne ikke hadde den riktige holdningen til kampen. Franskmannen ble også hengt ut av Paul Scholes, som mente at United mangler ledere på banen. Det utløste to Twitter-meldinger fra Pogba-agent Mino Raiola, som gikk til frontalangrep på klubblegenden.

Det er bare noen av temaene de britiske journalistene ønsker å få svar på når Mourinho, som fremdeles har klubbens tillit, møter dem til pressekonferanse fredag. Det er bare til å finne frem popkornet ...