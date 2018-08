Antall elbiler på norske veier har eksplodert de siste årene. Ingen kjøper flere elbiler enn oss nordmenn. Det bidrar blant annet til at utslippene fra veitrafikken nå synker.

Med stadig flere elbiler øker også behovet for lading. En utfordring her kan være at ladestasjonene ofte ikke er skiltet. NAF går nå ut med utfordring til myndighetene om å gjøre noe med det. De mener skiltingen i dag er tilfeldig, inkonsekvent og mangelfull.

Trygge på lading

– Skiltene vil vise alle som i dag kjører bensin- eller dieselbil, at man uten problemer kan kjøre på langtur i store deler av landet med en elbil, sier Nils Sødal, fungerende kommunikasjonssjef i NAF.

NAF mener det er viktig at det skiltes til alle ladestajoner for nå målet om kun nullutslippsbiler i nybilsalg fra 2025 . Ladeinfrastrukturen må vises fram og bidra til å gjøre folk trygge på at de får ladet underveis.

– Rekkevidde er det viktigste når folk skal kjøpe elbil. En del av rekkevidden er å kunne lade underveis. Den tryggheten må vi gi folk, og det enkleste er å skilte, sier Sødal, i en pressemelding.

Ladestasjonene har kommet opp kjapt langs norske veier de siste årene. Men å finne dem er nok ikke alltid like lett. Foto: Scanpix

Gi skiltene forkjørsrett

Dagens 180.000 elbilister bør også kunne stole på at det er skilt til ladeplasser. Slik det er i dag er det skilting noen steder, andre steder ikke. Det fremstår vilkårlig og tilfeldig, rett og slett ikke til å stole på. Som elbilist må man kunne stole på at det er skiltet til et ladested i nærheten.

–Vi utfordrer samferdselsministeren og skiltmyndighet til å gi elbilskilting forkjørsrett langs veiene, sier Nils Sødal.

– Skiltingen må være gjennomgående og konsekvent, fortsetter han.

Fulle skiltstativer

I en undersøkelse gjennomført av NAF oppgir under to prosent av bilistene at de bruker skilting langs veien som kilde for å finne ladestasjoner. Det er ikke rart når det er mangelfull skilting. Når ladeselskapene søker om skilting svarer Vegvesenet blant annet at elbilister bruker apper når de navigerer etter ladestasjoner.

– Det er trafikkfarlig å bruke en app om du er alene i bilen. Det unngår man med skilting, mener Nils Sødal.

Et annet argument for ikke å skilte til ladestasjoner er at skiltstativene er fulle. Buskerud fylkeskommune foretar nå en gjennomgang av skiltprioriteringen. Det er en gjennomgang som flere kunne gjøre.

– Med stadig flere elbiler og de målene som er satt, må skilting til ladestasjoner prioriteres, avslutter Nils Sødal

