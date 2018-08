Max Purcell - Casper Ruud (6-7, 5-7)

Casper Ruud slo australske Max Purcell i to strake sett, og tok seg med det til tredje og siste kvalifiseringsrunde i US Open.

Der venter Daniel Galan. Kolombianeren, ranket som nummer 184 i verden, er siste hinderet før Ruud slår seg inn på hovedtablået i turneringen.

Nordmannen er ranket som nummer 143 i verden, så motstanderen er overkommelig.De to møttes i kvaliken til Roland-Garros i mai. Da vant Ruud i to strake sett.

Det ble en jevnspilt kamp mot Purcell.

Ruud avgjorde i tie-break i første sett, men i det andre hadde nordmannen stort sett føringen.

Han hadde muligheten til å serve hjem på stillingen 5-4, men ble istedet brutt. 19-åringen brøt imidlertid raskt tilbake, og sikret seg seieren med 7-5 i andre sett.

Selv om det ble seier, var det en ting som bekymret trenerfaren.

– Han var veldig sterk i går, og til tider bra i dag. Han var litt grinete i andre sett når han hadde ledelsen. Det likte jeg ikke helt. Da skal han egentlig være litt mer fokusert og ikke bry seg om at han ikke har servet så bra opp til det. Jeg får ta en prat med ham etterpå, sier en tross alt fornøyd trener og pappa Christian Ruud til Eurosport.

– Casper ble litt nervøs, og litt for irritabel på slutten av andre sett. Han klaget på serven sin, det var ikke et godt tegn at han gjorde det når han var så nær målstreken. Heldigvis klarte han å skjerpe seg og ta gamet.

Pappa Ruud holder sønnen som en favoritt til å ta seg videre fra den tredje kvalifiseringsrunden.