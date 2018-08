Bloggerne-profilen Anniken «Annijor» Englund Jørgensen (21) har hatt et berg-og-dalbane-forhold uten like, som vi over lengre tid har fått følge tett i dokusåpen Bloggerne.

Men på TV 2s høstlansering i Grieghallen i Bergen, avslører hun at hun for tiden holder seg til singellivet.

– Det går veldig treigt. Men det går fint med meg. Jeg liker å være alene, sier hun til TV 2.

– Mindre tårer

Hun avslører at det er en blidere Anniken vi får se nå, enn det vi er vant til i Bloggerne.

– Jeg er singel for første gang i en hel sesong. Så det er jo bra. Jeg er litt mer glad og det er litt mindre tårer, sier hun.

PÅ RØD LØPER: Anniken Englund Jørgensen. Foto: Stella Pictures

– Det er jo mange kjekke menn her på festen i kveld?

– Ja, kanskje jeg må finne meg noen i kveld. Kanskje jeg skal holde meg innenfor TV 2, det hadde vært noe, ler hun.

– Blir det nachspiel med de andre blogger-profilene i kveld?

– Jeg legger meg som regel før 12, da er jeg utslitt, sier hun.

– Er oppmerksomhetssyk

Selv om hun er glad i en fest, skulle hun gjerne vært foruten hele opplegget på rød løper.

– Det er litt kleint og litt ubehagelig. Det føles unaturlig, flirer hun.

– Trives du ikke i rampelyset?

– Både og. Jeg har en liten krangel med meg selv om det der. Jeg er oppmerksomhetssyk, men jeg er ikke helt fan av dette her, sier hun.

Det var mange stjerner på plass på TV 2-festen torsdag kveld: