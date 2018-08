Rosenborg – Shkëndija 3-1:

Rosenborg herjet og leverte festfotball i playoffkampen mot Shkëndija i Europaligaen torsdag kveld.

Et kunstmål av Issam Jebali, en kraftheading av Nicklas Bendtner og en såkalt «tap in» av Jonathan Levi sørget for at Rosenborg vant komfortabelt 3-1 og sikret seg et solid utgangspunkt foran returkampen i Makedonia neste uke.

​Se Jebalis kunstmål og alle scoringene fra kampen øverst!

– Jeg er glad for resultatet og prestasjonen. 3-1 er godt resultat. I første omgang gjorde vi en solid prestasjon, men så fikk vi et et mål mot oss. Det var ikke planen. Om vi hadde vært litt skarpere på kontringer i andre omgang så hadde vi nok scoret 4-0. Det negative var at vi slapp inn mål, men totalt sett var vi fornøyd med prestasjonene, sa RBK-trener Rini Coolen (51) til TV 2 Zebra etter kampslutt.

– Er planen å score også i returkampen Makedonia?

– Vi trenger ikke å score der. Uavgjort er fint. Men det hadde vært ideelt om vi scoret også i returkampen, for planen er å skape sjanser, svarte han.

Jebali sendte Rosenborg i ledelsen da han på elegant vis lobbet ballen i mål fra langt hold i sin hjemmedebut.

– Jeg er glad i dag. Det var et flott mål, og laget spilte godt og viste at vi er klare for resten av sesongen, sa mannen bak Rosenborgs kunstmål – Issam Jebali – til TV 2 Sporten.

Jesper Mathisen sammenlignet Jebalis scoring med noen av Manchester United-legenden Eric Cantonas lekre fulltreffere.

– Det er slike ting vi har sett fra Cantona og den gjengen. Jebali har startet nedbetalingen, slo han fast.

– Men jeg vil tro det rocket litt ekstra i beina til RBKs trenerhelt Nils Arne Eggen på tribunen ved alle tre scoringene til Rosenborg, mente han.

Mathisen tror Rosenborg går greit videre til Europaligaens gruppespill.

– Shkëndija fikk med seg bortemål og det gjør jobben litt vanskeligere for RBK. Da holder det å vinne 2-0 i returkampen for dem. Men jeg tror det skal mye til. Rosenborg var imidlertid litt for sløve etter pause, mente Mathisen.

– Et av de flotteste målene jeg har sett på denne arenaen

Rosenborg fikk en god, gammeldags drømmestart i oppgjøret mot makedonske Shkëndija.

Etter bare elleve minutters spill viste Issam Jebali hvorfor Rosenborg hentet ham fra svenske Elfsborg for bare 15 dager siden.

På usedvanlig vakkert vis lobbet han ballen i mål over keeper fra rundt 20 meters hold.

– Se på den lobben! Det så ut som om ballen var i luften i 100 minutter. Det er slike ting vi har sett fra Cantona og den gjengen. Jebali har startet nedbetalingen. Det var en praktfull scoring. En fantastisk viktig og deilig scoring, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Tenk på den følelsen han nå sitter igjen med. I sin første kamp for Rosenborg i Europa så scorer han et av de flotteste målene jeg har sett på denne arenaen, i hvert fall. Og her har det vært mye bra, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

– Derfor skal Bendtner spille spiss, og ikke surre rundt på kanten

Bare fire minutter senere scoret Rosenborg igjen. Nicklas Bendtner viste styrke i feltet og headet inn 2-0-scoringen.

– Det er derfor Bendtner skal spille spiss. Avslutningen var så sterk og så vanskelig. Det er ikke mange spisser i Europa som er like gode som Bendtner på akkurat det der. Bendtner, det er derfor du skal spille spiss, og ikke surre rundt på kampen, mente Mathisen etter danskens scoring.

I det 43. minutt scoret Rosenborgs nok en gang. Birger Meling fant Jonathan Levi på bakerste stolpe, som enkelt bredsidet ballen i åpent mål.

– Nå er det bare å bestille billettene til kampene i Europaligaens gruppespill, mente TV 2-kommentator Marius Skjelbæk da Rosenborg kunne gå til pause med 3-0-ledelse.

Etter pause roet naturlig nok Rosenborg spillet ned – vel vitende om den solide 3-0-ledelsen trolig vil holde til avansement til gruppespillet.

Men kvarteret før slutt reduserte brasilianske Junior for Shkëndija, og ga laget fra Makedonia et ørlite håp.

– En totalt unødvendig scoring. Rosenborg var for sløve etter pause, mente TV 2-ekspert Jesper Mathisen om gjestenes redusering.

PS: Kun skuffende 8700 tilskuere hadde tatt turen til Lerkendal for å følge Rosenborgs oppgjør mot Shkëndija.