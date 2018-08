BMW lager biler i absolutt alle segmenter. Men mange har en ekstra forventning til den tyske bilprodusenten på kjøreglede. Derfor setter nok en del BMW-entusiaster seg litt opp i stolen, når det slippes en helt ny sportsbil fra München.

Akkurat det har nettopp skjedd i forbindelse med den legendariske bilutstillingen i Pebble Beach i California: "Concours d´Elegance". Der er tredje generasjon av roadsteren Z4 nettopp avduket.

Den ser heftig ut – og har tydeligvis krefter som passer til utseendet, også.

First edition

Når den nye generasjonen av BMWs kjøreglade roadster avdukes, er det toppen av kransekaka som er første smakebit: BMW Z4 M40i First Edition. Som navnet indikerer er dette en spesialutgave som produseres i et svært begrenset opplag.

Oppskriften er velkjent: To seter, et langt og elegant panser, korte overheng, lavt tyngdepunkt og cabriolet-tak i stoff.

BMW har gått bort fra ståltak på roadsteren Z4. Nå er det stoff som gjelder.

Stilig design

Designet har fått en skikkelig "make over", både utvendig og på innsiden. Det er riktignok lett å se hvilken bil den slekter på. Men nyeste generasjon ser mer moderne ut – og særlig hekken har fått mer særpreg. Den er blitt enda mer sporty, med smale lykter og en markert spoiler på bakluka.

Men den letteste måten å se forskjell på, er likevel at ståltaket nå er byttet ut med et av stoff. Da er det også mer tydelig at du kjører toppløs bil.

På innsiden har man også tatt grep. Her virker det som både luksus og teknologi er tatt et langt steg videre. Nå får Z4 også digitale instrumenter og et avansert head up display.

Nytt ratt, digitale instrumenter og ny og stor infotainmentskjerm, er blant nyhetene på innsiden.

Kraftpakke

Men det viktigste er kanskje det som befinner seg under panseret. I BMW Z4 M40i First Edition sitter en heftig rekkesekser bensinmotor på 340 hestekrefter. Med denne klarer Z4 sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på 4,6 sekunder.

Sportsunderstellet med elektronisk styrte dempere kombineres med en helt nyutviklet frontaksel og en elektronisk sperre i differensialen på bakakselen.

Vektfordelingen er også balansert 50:50 mellom for- og bakakselen. I typisk BMW-manér er målet selvsagt at den helt nye generasjonen BMW Z4 tar posisjonen som den mest kjøreglade roadsteren i segmentet.

På hemmelig Norges-besøk

Senere i september slippes mer informasjon om den nye generasjonen BMW Z4. Den nye roadsteren er også en av nyhetene som vises på den internasjonale bilutstillingen i Paris i oktober.

I løpet av høsten åpnes det for bestilling, og lanseringen starter i første kvartal neste år. Det blir allikevel ikke første gang helt nye BMW Z4 får norsk asfalt under hjulene:

– Før BMW Z4 M40i First Edition satt kursen mot den amerikanske vestkysten, var den innom norsk kystlandskap – i all hemmelighet, sier BMWs norske informasjonsdirektør, Marius Tegneby.

