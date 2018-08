– Det er rett og slett fordi jeg ikke kan gå fra hotellet og hit i høye hæler. Da blir jeg ødelagt i beina, sier Dorthe Skappel til TV 2 og ler.

Hun står på den røde løperen på vei inn i Grieghallen, der TV 2 har årets høstlanseringsfest. Og hun har ikke problemer med å vise frem det litt utradisjonelle fottøyet hun har tatt på for anledningen.

– Hvis det er noe jeg sparer nå, så er det føttene mine og beina mine. Hvis ikke så kommer jeg meg ikke ut på parketten, sier Skappel.

Må spare på føttene

Støvlene har hun kjøpt på et marked i Bristol.

– Første dagen med Skal vi danse-trening hadde jeg så såre tær at jeg holdt på å dø. Så jeg fant ut at jeg bare må skåne tærne så mye som mulig, sier Skappel.

MED STØVLER PÅ RØD LØPER: Dorthe Skappel. Foto: Stella Pictures

– Hva gleder du deg til i kveld?

– Jeg gleder meg til å senke skuldrene og slappe av litt i kveld. Jeg skal samle krefter til det som kommer. Jeg gleder meg veldig, og jeg gruer meg veldig, sier hun.

– Har en lang vei å gå

– Dansetreningen går bra, og det er ingen store skader ennå. Jeg fikk en strekk under armen under et løft, ellers ikke noe. Og ifølge de som ser på, så går det iallfall fremover, sier hun til TV 2.

– Men jeg har en lang vei å gå, smiler hun.

Mange av de andre Skal vi danse-deltakerne var også på plass i Bergen, i tillegg til de aller fleste av TV 2s profiler.

Se bildene fra festkvelden her: