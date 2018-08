Siden høsten 2017 har rundt 60 norske soldater trent og gitt råd til den irakiske hæren i Anbar-provinsen. Den grenser til Syria og regnes for å være et av stedene hvor IS-terrorister kan skjule seg.

TV 2 er første norske medie som har besøkt leiren til de norske styrkene på Ain al-Asad Airbase.

Basen ligger 160 kilometer vest for hovedstaden Bagdad. Veien er for farlig, for utenlandske borgere. TV 2s team ble derfor transportert med fly fra Bagdad av det irakiske luftforsvaret.

Terrorgruppa IS har mistet det meste av områdene og byene sine. Men de er ikke utslettet. Ifølge FN er det fortsatt mellom 20 og 30.000 IS-krigere igjen. Spesielt terrorutsatt er Anbar-provinsen i Irak som grenser til Syria.

Skarpe situasjoner

Den norske leiren Camp Midgard er godt bevoktet. Først må man passere sperringene til den irakiske hæren. Inni den ligger det en enorm amerikansk leir og inni der igjen er den norske leiren.

Oppdraget til de norske styrkene er å gi råd og støtte til irakiske styrker hvis de selv ber om det. Da blir nordmennene med ut på oppdrag. Det kan bety skarpe situasjoner.

– Vi er veldig godt trent, så redd og nervøs er jeg ikke. Mamma er alltid litt redd og nervøs, men hadde hun ikke vært det, så ville jeg blitt litt nervøs for henne! Men jeg føler vi er godt trent. Litt redd noen ganger, så klart, men jeg føler at vi har god kontroll, sier norske Magnus til TV 2.

Bakgrunnen for at norske soldater er i Irak er anmodningen om hjelp fra Irak til USA for å bekjempe IS. Amerikanerne samlet en koalisjon på 60 land. Norge tilhører en indre krets av 20 land.

I IRAK: Rundt 60 norske soldater er i Irak. En tredel av dem er kvinner. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

1/3 kvinner

En tredel av det norske bidraget er kvinner. Blant dem er Caroline. For hennes familie sto ikke Irak øverst på ønskelisten.

– De tok det overraskende bra. De vet hva jeg driver med og hva som er jobben min, så da tok de det ikke så tungt, forteller hun.

Det har akkurat kommet en ny kontingent til Ain Al Asad, etter at den forrige kontigenten var stasjonert i seks måneder. Fredag vil disse soldatene bli hedret i en medaljeseremoni.

Soldatene TV 2 møter forberedte seg i et halvt år i Norge før de dro til Irak. Denne uken hadde den nye kontingenten sin første skytetrening utenfor leiren. Etter at våpnene er testet og innskutt er de klare for oppdrag.

CAMP MIDGARD: Den norske leiren i Anbar-provinsen er godt bevoktet. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

– Nordmenn bringer gode perspektiv

TV 2 har de siste dagene snakket med både irakiske politiske og militære ledere i Bagdad. De mener det er viktigere enn noen gang at land som Norge ikke forlater Irak før IS er totalt knust.

Oberstløytnant Steinar Dahl er sjef for de norske styrkene i Anbar.

SJEF FOR STYRKENE: Oberstløytnant Steinar Dahl. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

– Jeg tror nordmenn bringer med seg gode perspektiv på rådgivning og støtte. Og så tror jeg det er et viktig for irakerne at koalisjonen og ikke minst Norge bryr seg om deres kamp mot IS. Vi gjør vårt bidrag for å støtte dem, sier Dahl.

Han understreker at selv om det såkalte kalifatets fysiske territorium er bekjempet, så har kampen gått over i en ny fase.

– Det er fremdeles en del operasjoner igjen, primært på å sikre og stabilisere de områdene som er frigjort. Dessuten pågår det fortsatt en kamp mot IS i Syria, som grenser til Irak, sier Dahl.

​