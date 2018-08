Zenit St. Petersburg-Molde 3-1

Se Eirik Hestads 1-0-mål i Sportsnyhetene øverst.

Molde imponerte tidvis stort, men måtte til slutt reise hjem fra St. Petersburg med tap i bagasjen.

Eirik Hestad ga gjestene ledelsen rett før pause, men i andreomgang ble Zenit og særlig kraftspissen Artom Dzjuba for sterke. De snudde og vant 3-1.

Den siste scoringen kom på overtid, og dermed ble vanskelig utgangspunkt mye verre.

– 3-1 gjør at de får en veldig lang og tøff vei inn i et gruppespill. Frem til 1-1 var jeg mektig imponert over det Molde gjorde både med og uten ball, men etter den scoringen tok Zenit fullstendig over, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Bortemålet gir selvfølgelig Solskjær og Molde et lite håp før returoppgjøret, men jeg blir ekstremt overrasket om Molde klarer å komme seg inn i et gruppespill nå. Zenit er et veldig solid lag med masse erfaring fra disse kampene i Europa, og det fikk vi se den siste halvtimen i dagens kamp.

Han mener likevel det var ting å glede seg over for Ole Gunnar Solskjær og co.

– På sitt beste har Molde et fantastisk toppnivå, og det får de vist frem i store perioder av kampen.

Braut Håland imponerte

Molde har sin egen kraftspiss, som også markerte seg frem til han gikk av banen.

Erling Braut Håland markerte seg mot de meritterte Zenit-forsvarerne, med fart, kraft og teknisk frekke detaljer.

TV 2s ekspert mener unggutten nærmer seg landslaget.

– Lars Lagerbäck må elske det han ser fra Erling Braut Håland på sitt beste. For en maskin, sier Jesper Mathisen.

Zenit St. Petersburg leder den russiske serien, og er ubeseiret på fire kamper. Likevel var Molde på høyde i førsteomgang.

Sjokkledelse

Noen minutter før pause skjøt Eirik Hestad Molde i ledelsen da hans avslutning fra utenfor 16 gikk stolpe inn.

Det etter en omgang der Zenit St. Petersburg begynte best, og hadde et skudd i stolpen før gjestene fant fotfestet.

Mot slutten av første omgang hadde romsdalingene god kontroll defensivt, og med Erling Braut Haaland og Hestad som trusler offensivt.

Og andreomgang begynte på samme vis.

– Molde spiller med masse selvtillit, mens Zenit begynner å bli frustrerte, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Alt snudde

20 minutter før slutt kom imidlertid utligningen.

Et innlegg fant giganten Artom Dzjuba i feltet, og da ble Vegard Forren en lettvekter i duellen. Dzjuba stanget inn 1-1.

– Dzjuba er like sterk som han var i VM, og da blir Forren for liten i egen boks, sier Mathisen.

Den russiske spisskjempen var også sentral da hjemmelaget tok ledelsen.

Dzjuba traff stolpen, før returen havnet hos Anton Zobolotnij som klarte å krangle inn 2-1.

På overtid fikk hjemmelaget kranglet inn 3-1 med Miha Mjevla.