Det opplyser Norges fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

Kvinnelandslaget skal ut i to avgjørende VM-kvalifiseringskamper. Først borte mot Slovakia før det hele avsluttes med det som fort kan bli en ren gruppefinale hjemme mot Nederland på Intility Arena 4. september.

Disse to storkampene går nå 22 år gamle Kristine Leine glipp av.

Overfor TV 2 Sporten legger hun ikke skjul på sin skuffelse over at Diakonhjemmet Høyskole hindrer henne i å ikle seg den norske landslagstrøyen.

– Nei, det er veldig trist. Det er en utrolig kjip situasjon å være i. Drømmen blir knust, det er slik det føles for meg, sukker Leine til TV 2 Sporten.

SKIUFFET: Kristine Leine er trist og skuffet over at skolen setter foten ned for landslagsspill. Foto: Roald, Berit

– Blir sliten og utbrent av det

Røa-spilleren mener skolen burde lagt til rette for at hun som toppidrettsutøver kunne kombinert landslagsfotballen med studiene.

– Ja, absolutt. Det synes jeg virkelig. Jeg har gjort alt jeg kan og fått NFF til å ringe dem for å forsøke å få det til. De sier likevel nei, og viser til at skolen har regler og retningslinjer. Jeg synes det er dårlig, og en skulle tro de ble mer stolt over å ha en landslagsspiller på skolen. Men det er de tydeligvis ikke, konkluderer Leine.

– Frykter du at høyskolen vil sette foten ned for landslagsspill igjen?

– Ja, og nå har jeg bare ett år igjen av skolen. Jeg har visst at det kom til å bli vanskelig å få gjennomført praksis, men jeg har vist til dem at jeg er en student som tar ansvar for egen læring. Jeg har alltid tatt igjen praksisdager etter samlinger, og til og med laget en egen turnusplan for å få det til. Det blir imidlertid tøft for meg uansett hvordan jeg tilrettelegger, for skolen gjør det bare vanskeligere. Man blir sliten og utbrent psykisk av det å forsøke å tilrettelegge hele tiden, svarer landslagsspilleren.

Leine innrømmer at hun derfor vurderer å gi seg med studiene på grunn av at VID Diakonhjemmet Høyskole gjør det så vanskelig å kombinere skole med toppidrett.

– Ja, det er klart. Nå kan jeg satse på fotballen, men skole kan man alltid ta. Samtidig har jeg brukt tre på studiene, og det er vemodig å gi seg med ett år igjen. Jeg har lyst til å fullføre utdanningen. Det er noe jeg har brukt mye tid på og som jeg brenner for å gjøre, og da vil det gjøre veldig vondt å bare gi seg, sukker hun.

Skolen: – Krav om 90 prosents tilstedeværelse

Rektor for VID Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, Ingunn Moser, sier på generelt grunnlag til NRK, som også omtalte saken, at skolen er pålagt nasjonale regler som hindrer dem i å være mer imøtekommende.

– For praksis er det et absolutt krav om 90 prosent tilstedeværelse for å få bestått. Det er et nasjonalt krav, og ikke skolens krav. Det gjelder for alle praksisstudier innenfor denne utdanningen, forteller Moser til NRK.

Moser sier videre at skolen har gjort det de kan i saken.

– Vi kan bare se på hva som er mulig å få til innenfor regelen som krever 90 prosent tilstedeværelse, men noen ganger er det umulig å få til noe. I slike tilfeller må studenten enten søke om permisjon eller fritak fra det aktuelle emne, for deretter å fullføre dette på et senere tidspunkt, sier Moser.

I en pressemelding opplyser NFF at både Norges Fotballforbund, Olympiatoppen og Kristine Leine selv har vært i dialog med VID Diakonhjemmet Høyskole uten å få gjennomslag.

NFF reagerer

NFF beklager på det sterkeste situasjonen som har oppstått.

– Vi må beklageligvis konstatere at Kristine ikke får fri fra skolen sin. Vi ønsker selvfølgelig å ha alle våre beste spillere tilgjengelige til så viktige landskamper. Det står om en VM-plass. Men først og fremst er dette trist for Kristine selv. Som regel pleier vi å finne gode løsninger mellom landslag og skole, men det var dessverre ikke mulig i dette tilfellet, sier administrativ leder for kvinnelandslaget, Bente Bratbak.

Det er foreløpig ikke tatt ut noen ny spiller i landslagstroppen for Røas Kristine Leine.

