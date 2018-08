Casper Ruud avanserte torsdag i kvalifiseringsrundene til US Open.

Seieren over australske Max Purcell betyr at Ruud nå bare er et steg unna hovedrunden i en av tennis-sportens største turneringer.

Sammen med sin far, Christian, føyer 19-åringen ranket som nummer 143 i verden, seg inn i rekken av suksessrike familiebedrifter innen norsk idrett.

Pappa Christian, selv tennisspiller på høyt nivå, har vært sønnens trener i store deler av livet.

– Jeg har jo vært en relativt tøff trener-far, for å si det sånn. Jeg liker jo ikke når folk ikke prøver. Det er ikke sånn at du kan klappe dem på skulderen og si «bra jobba», når de ikke jobber bra, sier Ruud senior om egen trenerstil.

– Jeg har vært opptatt av at det skal være kvalitet på treningene, og da har det vært episoder, selvfølgelig, hvor jeg har måtte si fra litt, at nå er ikke nivået eller tempoet eller innsatsen bra nok. Det har ikke vært noe mer enn det, men jeg syns det er viktig at uansett om det hadde vært sønnen min eller andre spillere, så hadde jeg sagt det samme.

– Han var litt i opposisjon

Unntaket fra samarbeidet år da Casper ble trent av spanske Pedro Rico, på et tidspunkt som trolig var god timing for alle parter.

– Det funket også veldig bra, sier Christian

– Han var litt i opposisjon som 16-åring, og det var kanskje ikke så gøy å ha pappa hengende etter seg, så jeg tror vi har gjort det ganske smart. Nå er han litt mer moden. Han respekterer meg som trener, vet at jeg vært der ute og har en del erfaring.

Han tror en trener-/utøverkonstellasjon med tette familieforhold fungerer for noen, men ikke for alle, og får støtte av sønnen.

– Jeg vil ikke si jeg er blitt presset, men det er klart jeg er blitt pushet av pappa på dager hvor det ikke er altfor gøy eller jeg har vært altfor motivert. Det hjelper med en liten dytt i ryggen av far som også er trener, og som sier at det er på de dårlige og tunge dagene du blir bedre. For min del tror jeg at det er bedre å høre det av en far enn kanskje en som bare ville vært en trener, sier Casper Ruud.

– Noen ganger kan det virke litt kjipt å trene hver eneste søndag. Men det har hjulpet i lengden. Det er en av grunnene til at jeg er kommet så langt.

Ikke noe nytt

TV 2-ekspert Johan Kaggestad minner om at sterke idrettsfamilier ikke er et nytt fenomen i norsk idrett.

– Dette har man hatt i alle år. Det er ikke bare sterke fedre, også sterke mødre. Det kanskje beste eksempelet er Finn Aamodt som drev frem en kameratgjeng til å bli verdens beste alpinister, sier Kaggestad.

– Gærne fedre og mødre, det har vi ikke bruk for, men inspirerende fedre og mødre, hvor ungene får lov til å utfordre, som vi ser i Ingebrigtsen-klanen, det er bra. Det viktigste er at det er et miljø, og at man har en gruppe med barn/ungdom som er interessert i å bli gode og som gjennom dette miljøet opplever et fellesskap og en allsidighet i aktivitet og har det moro. Hvis de ikke hadde hatt det moro, så hadde sluttet, uansett hvor sterke fedre eller mødre som hadde vært der.

​Flytter

Nå flytter hele familien Ruud til Mallorca, der Casper skal bli en del av Rafa Nadals tennisakademi. Både trenerpappaen, moren og søsteren flytter med.

Tennisesset er kommet seg et stykke på veien siden han rundt 11-12 år gammel han bestemte seg for at han ville satse med racket og ball.

– Det er ikke et must å være verdens beste 12-åring, men det er ikke en ulempe heller. Å satse fra 11-12 års-alderen er ikke uvanlig om man vil bli veldig, veldig god, og det syns jeg ikke er noe feil med heller, sier pappa Christian Ruud.

Frem til det hadde han en allsidig bakgrunn som bandy-spiller og flere andre idretter.

– Viktig ikke å bremse

Det er helt etter oppskriften, ifølge TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

– Ensidig fokus på resultater kan være negativt. Jeg har opplevd foreldre som er veldig opptatt av resultater. Jeg er opptatt av ferdigheter og aktivitet og ikke konkurranser fra 12 år og yngre. Da er det ferdigheter som står i foksu.

– Det skal være allsidighet og tenke det hele menneskepet. Fysiske, mentale og sosiale. Det opplever jeg med Ingebrigtsen-familien, som jeg ikke kjenner i detalj, at det har vært fremtredende, ellers hadde de ikke holdt ut.

Eksperten, med en lang trenerkarriere bak seg poengterer:

– Det er noen som får lysten til å bli god ganske unge, de må vi ikke bremse. Hvis man ikke øver mye når man er ung, så minker sannsynligheten for å bli god.