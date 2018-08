En kvinne og hennes 16 år gamle datter ble funnet døde i en låst bil i 2015. Mysteriet rundt drapene har preget politiet i regionen siden. Det skriver BBC.

Obduksjonsrapporten viste at de to drepte personene døde som følge av karbondioksid-forgiftning.

Det ble ikke funnet noen feil ved bilen, men i bagasjerommet fant politiet en yogaball som var tom for luft.

Nå er en mann tiltalt i det som omtales som et bevisst og kalkulert mord.

Hadde en affære

Rettsaken mot anestesilegen startet i Hong Kong onsdag 22. august. Mannen jobbet som professor ved Hong Kongs kinesiske universitet da drapet fant sted.

Ifølge påtalemyndighetene i Hong Kong skal legen ha plassert ballen fylt med karbondioksid i bagasjerommet med den hensikt å drepe sin tidligere ektefelle.

Motivet bak drapet skal angivelig være at legen hadde en affære, men kona ønsket ikke å skrive under på skilsmissepapirene. Drapet på kona skal ha vært nøye planlagt.

I passasjersetet på bilen satt også hans 16 år gamle datter. Aktoratet mener det ikke var en del av planen å drepe datteren. Hun skulle egentlig vært på skolen da drapet fant sted.

Avslørt av egne løgner

Selve karbondioksidet fikk han tak i ved å sette opp et falskt forskningsprosjekt. Planleggingen av det angivelige mordet blir koblet til en student, som legen hadde en affære med, skriver South China Morning Post.

Til kolleger fortalte professoren at han holdt på med et forskningsprosjekt som gikk ut på å sjekke renheten i karbondioksidet, og hvilken effekt gassen hadde på kaniner. Kollegene var vitne til at han fylte to yogaballer med gassen.

Til politiet forklarte han derimot at han tok yogaballene hjem for å drepe rotter i huset. Hushjelpen opplyste til politiet at de aldri hadde hatt et problem med rotter.

Eksperter skal også ha sagt til professoren at det var ekstremt farlig å lagre gass i yogaballer, og at kanineksperimentet hans ikke kunne videreføres til mennesker.

Han skal derfor ha visst om risikoen ved å legge en av yogaballene i bagasjerommet på bilen.

Mannen erklærte ikke straffeskyld i de to tilfellene av drap.