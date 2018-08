Carlton Cole erklærte seg torsdag konkurs i Londons High Court. Det skriver flere engelske aviser, deriblant The Daily Mirror.

34-åringen var profesjonell fotballspiller i 16 år, og på toppen av sin karriere tjente han 350.000 kroner i uken i West Ham. Det tilsvarer en årslønn på 18,2 millioner kroner.

Cole, som også fikk med seg sju landskamper for England, håper nå andre kan ta lærdom av den desperate situasjonen eks-proffen har havnet i.

– Jeg håper at min historie vil hjelpe unge fotballspillere til å ta ansvar når det gjelder hvem de skal lytte til og motta råd fra, sier Cole i en uttalelse, ifølge

TIDLIGERE LANDSLAGSSPILLER: Wayne Rooney og Carlton Cole på landslagssamling for England i 2010. Foto: Olly Greenwood

– Dessverre oppdaget ikke jeg hva som foregikk før mot slutten av min karriere, og da var det for sent til å snu ting rundt, fortsetter han.

Cole startet sin karriere i Chelsea før han ble solgt til West Ham i 2006. Der fikk han med seg 293 kamper og 68 mål på ni år. Angriperen var på tampen av sin karriere innom skotske Celtic, amerikanske Sacramento Republic og indonesiske Persib Bandung før han la opp ifjor.

En talsperson for Cole sier i en pressemelding at den tidligere engelske landslagsspilleren nå vil tjene penger på å være rådgiver for unge fotballspillere.

– Carlton Cole jobber for tiden med å gi råd til unge mennesker og fotballspillere om det å unngå å tape penger. Han vil gi mer detaljer i løpet av de kommende ukene om hva som sørget for at han gikk konkurs og fortelle om menneskene han hadde rundt seg som hadde en negativ effekt på både karrieren og den finansielle situasjonen, opplyser han.​