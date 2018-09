Norge er ikke det største pickup-landet i verden, akkurat. Men det begynner å ta seg opp med utvalget.

Og det er jo faktisk ikke bare på anleggsplassen at det er praktisk med en råsterk bil med god bakkeklaring, stort plan bak og firehjulsdrift.

Neste år blir utvalget enda bedre – og råere. Ford bekrefter nemlig at nye råtassen Ford Ranger Raptor kommer til Europa i 2019.

Det blir ikke så mye barskere enn det ...

– Glemt alt du tror du vet

Administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg, er ikke snau når han omtaler bilen som snart kan kjøpes gjennom hans forhandlernettverk:

– Glem alt du tror du vet om pickuper. Nye Ranger Raptor tilhører en helt annen divisjon. Dette er en fullblods Performance-modell som leverer ekstrem ytelse samtidig som den hjelper deg med å få jobben gjort, selv med de råeste utfordringer.

Fra før har både Ford Ranger og spesialutgaven Ranger Delta vært svært populære pickuper blant nordmenn. Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken var Ranger den nest mest solgte i klassen i Norge i fjor.

Du trenger ikke å kjøre forsiktig når du sitter bak rattet i en Ranger Raptor. Dette råskinnet er bygget for å tåle mye juling.

Kommer i midten av 2019

Totalt for Europa er Ranger den klare bestselgeren i 2017 og har siden det satt nye salgsrekorder nærmest månedlig så langt i år.

I midten av 2019 vil Ranger Raptor for første gang ankomme Europa.

Under panseret vil det være en biturbo-versjon av Fords 2-liters EcoBlue dieselmotor. Den leverer 213 hestekrefter og et dreiemoment på 500 Nm. Kreftene fordeles gjennom Fords nye 10-trinns automatgirkasse.

Ranger Raptor har aldri tidligere blitt solgt i Europa. Men fra midten av 2019 vil den være tilgjengelig også i Norge.

Spesialutviklet

Chassiset til Ranger Raptor er utviklet av Ford Performance og er laget av høyfast lavlegert stål for å tåle all den julingen kjøring i ulendt terreng kan påføre.

Raptors hjuloppheng er spesielt utformet for å takle tøft terreng i høy hastighet, samtidig som både kontrollen over bilen og komforten forblir uendret.

I tillegg til den vanlige Rangerens beskyttelsesplater under motor og drivverk, er nye Ranger Raptor utstyrt med en 2,3 millimeter plate av høyfast stål. Den skal hindre at bilen får skader ved kjøring i tøft terreng.

Ikke mye som minner om en god gammeldags arbeidsbil her. Spesiallagede sportsseter med brodert logo og utbredt bruk av skinn gir luksusfølelse.

"Baja-mode"

Ranger Raptor har forsterkede seter, som er spesialdesignet for kjøring i høy fart i tøft terreng. De har ekstra god polstring og ruskinnstoff for best mulig sittestilling.

I hele kupeen er det utstrakt bruk av blå sømmer og lærdetaljer. Manuelle girhendler i magnesium er plassert bak rattet med den særegne Raptor-logoen.

Føreren kan velge mellom seks kjøremoduser som automatisk optimaliserer pickupen for forskjellige kjøreutfordringer: Normal, sport, gress/grus/snø, gjørme/sand eller stein – og Baja-mode. Sistnevnte er oppkalt etter det berømte Baja Desert Rally. Dette brukes for å få fullt utbytte av den ekstreme pickupens offroad-prestasjoner.

Priser er ikke klare ennå. Men du bør nok ta høyde for at denne ikke akkurat er klassens billigste ...

