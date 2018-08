Opp i gjennom årene er det stort sett pappa Gjert Ingebrigtsen som har fulgt sønnnene rundt på stevner i Norge og utlandet. Men etter suksessen i EM tar Team Ingebrigtsen grep. Under gårsdagens Trond Mohn Games i Bergen, var mamma Tone med for å minske det stadig økende trykket fra media og fans.

– Hun er i opplæring. Jeg trenger støtte og hjelp. Jeg klarer ikke alt alene, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

– Gjerts motvekt

Og mor sjøl er glad for å ta i et ekstra tak.

– De begynner jo å bli så mange som er så høyt oppe. Så Gjert klarer ikke alt på en gang, vet du. Så jeg må hjelpe til litt, smiler Tone Ingebrigtsen.

Og at mamma er mer med, er sønnene utelukkende begeistret over.

– Vi kan kalle mamma for Gjerts kryptonitt, ler Henrik Ingebrigtsen, med klar henvisning til tegneseriehelten Supermann.

– Hun er liksom hans motvekt. Så han roer seg ned når hun er med. Og det er veldig bra for oss når han stresser mindre. Så det er bra at mamma er her, ler han.

Også Jakob Ingebrigtsen påpeker at mor har en større ære for suksessen i familien, enn det folk kanskje tror.

– Hun er en veldig viktig del av Team Ingebrigtsen. Uten henne tror jeg ikke det hadde vært like lett, sier Jakob Ingebrigtsen.

Popstjernetilstander

I etterkant av gårsdagens Trond Mohn Games i Bergen, var det til dels ville tilstander rundt Jakob Ingebrigtsen. Fansen flokket seg så tett rundt han, at han nesten måtte evakueres inn i en ventende bil for i det hele tatt å rekke flyet hjem til Stavanger.

– Hei, hei, kom dere ut av bilen, ropte Gjert til en ivrig guttunge som hadde sneket seg inn i minibussen for å få en selfie med den dobbelte Europamesteren.

Pappa mener det begynne å ligne på popstjernetilstander.

– Ja, det bærer i alle fall den veien. Det gjør det. Nå vet ikke jeg hvordan en popstjerne har det, men vi prøver å holde alle familiens bein godt nede på jorda, smiler han.

Det blir vel neppe mindre oppmerksomhet når TV-serien om Team Ingebrigtsen kommer på TV i løpet av neste uke. Pappas store bekymring er at det kan gå ut over det sportslige når de er ute på konkurranser.

– De kan jo stå og ta selfier til det gror mose på dem. Det er hyggelig det, men et sted må vi nesten sette grensen. Så det er veldig bra at vi er to fra familien som er med for å passe på framover.