Han har vunnet Ballon d’Or fem ganger, Champions League fem ganger, EM med Portugal og både Premier League og La Liga.

Listen med Cristiano Ronaldos meritter på fotballbanen overgår de aller fleste.

Det var imidlertid i Manchester United Cristiano Ronaldo fikk sitt definitive gjennombrudd og der han markerte seg som en av fotballens største stjerner.

Etter overgangen fra Sporting i 2003 spilte han seks sesonger på Old Trafford under ledelse av Sir Alex Ferguson.

I et intervju med nettsiden DAZN avslører Cristiano Ronaldo hvor stor innflytelse Ferguson har hatt på hans karriere.

Et av rådene var å kutte ned på antall overstegsfinter per kamp, skriver ESPN.

Ferguson lærte meg alt Cristiano Ronaldo

– I begynnelsen av min karriere var Sir Alex selvsagt så viktig fordi jeg kom fra Sporting til Manchester, og hadde den portugisiske mentaliteten i spillet mitt. Jeg tok for mange overstegsfinter og de taktiske avgjørelsene på fotballbanen var ikke de beste, sier Ronaldo – før han takker Ferguson for den kyndige veiledningen.

– Så Ferguson viste meg hvordan jeg burde gjøre det. I Premier League vet alle at spillerne ikke faller så lett, de er tøffe. Som jeg har sagt mange, mange ganger. Ferguson lærte meg alt. Han var som en far for meg. Han hjalp meg noe voldsomt i Manchester United, roser Ronaldo.

I sommer ble Cristiano Ronaldo som kjent solgt fra Real Madrid til Juventus for én milliard kroner. Portugiseren ble i løpet av sine ni sesonger på Bernabeu klubbens mestscorende i historien, og vant Champions League hele fire ganger.

– Den sterkeste Ballon d'Or-vinneren jeg har trent

Giovanni Mauri, som tidligere var Ronaldos fysiske trener og nå er en del av Carlo Ancelottis trenerteam, mener Juventus-stjernen er den sterkeste spilleren han noensinne har jobbet sammen med.

– Av de sju Ballon d’Or-vinnerne jeg har jobbet med, åtte om du inkluderer Paulo Maldini som burde vunnet den, så er Ronaldo den sterkeste. Akselerasjonen hans er helt utrolig. Han kan gå fra null til 34 kilometer i timen på bare noen sekunder, forklarer Mauri, ifølge

Den 61 år gamle italieneren har jobbet i klubber som Parma, AC Milan, PSG og Bayern München, og hevder Ronaldo er den mest profesjonelle fotballspilleren han noen gang har møtt.

– Cristiano er et fenomen, en idrettsutøver på det høyeste nivået. En av årsakene til at han er så god er at han på treningene jobber ut ifra tre hovedelementer: dedikasjon, konkurransevilje og god humor! For å forbedre spillet sitt så ville det vært en god idé å la en ung spiller trene med Ronaldo og se hvordan han arbeider. Han gjør alt med et smil og den største interesse. Det er det ikke alltid du ser blant spillere i andre kategorier, poengterer han.

– Driver rehabilitering klokken to om natten

Mauri forteller også om hvilke grep Ronaldo tar etter storkamper i ligaen og Champions League.

– Vi snakker om en spiller som klokken to om natten, etter en Champions League-kamp, ikke setter seg rett i bilen og kjører hjem. Han blir værende på treningsanlegget og får behandling etter kampen og såkalt kuldebehandling (kryoterapi). I tillegg til en veldig sunn livsstil, så er han helt dedikert på å bli fullstendig rehabilitert etter hver kamp, forteller Ronaldos tidligere fysiske trener.