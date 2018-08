Skoda har slått seg opp i det norske markedet gjennom å tilby smarte og folkelige biler – til gunstig pris.

De siste årene har de også begynt å dra på mer designmessig. Samtidig har de utvidet modellutvalget betydelig, blant annet med to helt nye SUV-er.

Størstemann av disse er sjuseteren Kodiaq som selger bra i Norge. Nå kommer den i ny topputgave, en bil som viser at Skoda tør å yppe seg mot de mer snobbete bilmerkene.

Debuterer i oktober

Nye Kodiaq RS kommer med en 2-liters biturbo-diesel på 239 hestekrefter og et dreiemoment på 500 Nm. Dette er den mest kraftfulle dieselmotoren i Skodas historie.

Samme motor finnes for øvrig i Volkswagens SUV Tiguan, der leverer den 0-100 km/t på 6,5 sekunder. I praksis betyr det at du kjører fra de aller fleste familiebil-konkurrentene.

Det nye RS-emblemet er på plass i grillen, vi venter oss også en stylingpakke som skal undestreke at dette er noe spesielt.

Stylingpakke

Bilen skal debutere på bilutstillingen i Paris i oktober, Skoda har akkurat sendt ut de to første offisielle bildene av den, som i hovedsak viser fronten.

Kodiaq RS blir også den første bilen med den nye RS-logoen, som nå skal pryde alle fremtidige RS-modeller fra merket. RS-emblemet har prydet Skodas mest sportslige modeller siden år 2000, men noen RS-SUV har det ikke vært, før nå.

I tillegg til emblemene, er det grunn til å vente en stylingpakke som skal understreke at dette er sporty SUV. Skoda pleier å kjøre en ganske diskret linje på dette området, men drar nok til litt ekstra her for å understreke hva som bor under panseret til bilen.

Kodiaq-designet er ikke noe så veldig mange snur seg etter, men nå kommer RS-utgaven.

Introdusert i 1974

Med denne motoriseringen skiller Kodiaq seg fra de mer folkelige konkurrentene i klassen. Samtidig nærmer de seg flere av premiumkonkurrentene som byr på store motorer og sporty kjøreegenskaper. Men i sum er det nok grunn til å regne med at Skoda vil levere til en langt lavere pris enn disse.

Firehjulstrekk er standard på RS-utgaven, den kan også leveres med sju seter.

PS: RS står for Rally Sport og ble først introdusert i 1974 på to rally-prototyper - Skoda 180 RS og 200 RS. Året etter, i 1975, utviklet Skoda disse to modellene til 130 RS, og i 1977 ble også sportscoupeen introdusert. En bil som gikk av med to seire i sin klasse i Rally Monte Carlo, i tillegg til å vinne Rally Akropolis. I 2000 introduserte Skoda den første produksjonsmodellen av RS, den veldig populære Octavia RS.

