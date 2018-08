TV 2 møter en spent og glad Stian Blipp (28) under Høstlanseringen. Han har mange baller i luften denne høsten – ikke bare skal han ha premiere på Senkveld med Stian og Helene, men han skal også bli pappa.

Han og kona Jamina Iversen (30) venter nemlig en «mini-Blipp» eller «Jamini» før jul, og forventningene er store.

– Det som er fint med det, er at det er så stort, så det har tatt mye av spenningen bort fra Senkveld-jobbingen. Det å bli far er jo det som blir den største prøvelsen. Jeg gleder meg veldig, veldig mye, sier han.

Trodde han skulle bli redd

Blipp forteller at han trodde han skulle kjenne på nervene nå som det nærmer seg mer for hver dag som går.

SAMMEN MED KONA: Stian Blipp og Jamina Iversen på Gullruten tidligere i år. I mai giftet de seg, og før jul venter de barn. Foto: Åserud, Lise

– Jeg trodde at for hver uke og hver dag som går, så skulle jeg få den følelsen av at steike, nå skjer det snart. At jeg kanskje skulle begynne å bli litt redd. Men så gleder jeg meg bare mer og mer for hver dag som går. Jeg har begynt å kjøpe litt ting. Vi har lekt litt med navn, og det som er inni der begynner å få litt personlighet.

– Du sier dere har lekt med ulike navn. Kan du røpe noe om navnevalget?

– Det er vanskelig å si, vi har ikke bestemt oss helt ennå. Det er et navn som sitter litt igjen, etter at vi har vært igjennom tusenvis av navn, sier Blipp.

Får ikke lov til spillopper under fødselen

Det er travle dager med Senkveld, og han har vært ute og reist en del i forbindelse med programmet. Men det takler Jamina helt fint – den største utfordringen er faktisk å få henne til å holde seg i ro.

– Hvis ikke jeg er hjemme, så fyker rundt, og later som om hun ikke er gravid i det hele tatt. Hun har vært i så ufordragelig god form. Skal du ta noen arbeidsoppgaver fra henne, så må du binde henne fast i sofaen, ler han.

– Pilotfrue røper at hun skal føde på TV med Bloggerne. Hva med dere, blir det noe fra fødestua?

– Jeg spøkte om at jeg skal snappe derifra underveis. Da lo hun først, og så sa hun at det var helt uaktuelt. Så det blir ingen spillopper der. Mitt eneste mål er å ikke besvime. Jeg har kamerater som har besvimt under fødselen, sier Blipp.

– Man krysser en grense

Blipp sier at han vil være forsiktig med å dele for mye bilder av babyen sin i sosiale medier, når den tid kommer. Men noen bilder blir det nok likevel.

– Det å dele bilder av barnet sitt er det vanskelig å ikke gjøre, man er jo så stolt og kry. Så det å ekskludere barnet fra bilder, vil kanskje være litt rart. Så det blir jo en hårfin balanse. Dersom det er til en annonse eller lignende, så tenker jeg man krysser en grense, sier han til TV 2.