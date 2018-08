Hytteeier reagerte på mistenkelig mann – ble brutalt drept med spade foran skrekkslagne vitner

Saken kommer opp for Oslo tingrett på mandag. Tiltalen er tatt ut etter ordre fra riksadvokaten.

– Avdøde ble drept uten noen nærmere foranledning. Han ble påført massive hodeskader, sier statsadvokat Alvar Randa.

Han har tatt forbehold om at det vil bli lagt ned påstand om å overføre den tiltalte 28-åringen til tvungen psykisk helsevern ettersom de rettsoppnevnte sakkyndige har vurdert ham som psykotisk da ugjerningen fant sted på Nakholmen onsdag 13. september i fjor.

Øya er 137 mål stor og ligger cirka 600 meter i luftlinje fra Bygdøy i havnebassenget i Oslofjorden. Bebyggelsen består i all hovedsak av hytter.

Det finnes i underkant av 200 hytter på den lille øya i Oslofjorden. Bildet er tatt dagen etter drapet. Flagget vaier på halv stang. Foto: NTB Scanpix

Oppsøkte mistenkelig mann

Forut for drapet skal flere personer ha reagert på den tiltaltes oppførsel. En kvinne skal ha stusset over mannens adferd allerede i båten på vei over til øya, mens flere av beboerne må øya ble oppmerksomme på mannen da han gikk i land. Han skal blant annet ha tatt seg inn i ei hytte på øya.

På et tidspunkt kom tiltalte i kontakt med fire hytteeiere som hadde fulgt med på 28-åringen.

Kriminaltekniker på åstedet ved brygga dagen etter at drapet skjedde. Foto: NTB Scanpix

Med flere vitner til stede gikk tiltalte deretter til angrep på en hytteeier i 50-årene. Først skal offeret ha blitt slått ned, og så ble han sparket gjentatte ganger mens han lå nede.

Gjerningsmannen brukte deretter en stålbøtte og en spade til å slå mannen i 50-årene. Drapet skjedde ved venteskuret, like ved båthavna på øya.

Politiet rykket ut til øya og pågrep 28-åringen cirka 20 minutter etter at de fikk den første meldingen. Det ble forsøkt å gi mannen livreddende førstehjelp, men han ble erklært død på stedet.

Statsadvokat Alvar Randa er aktor i saken mot den 29 år gamle mannen. Foto: NTB Scanpix

Har forklart seg detaljert

Den tiltalte 28-åringen kommer fra Litauen og jobbet som håndverker i Norge da drapet skjedde. Han har bodd på psykiatrisk sykehus siden drapet fant sted for snart ett år siden.

– Min klient har forklart seg ganske detaljert til politiet, og han vil forsøke å forklare seg i retten. Han kan ha noen vanskeligheter med å huske detaljer om det som foregikk. Det har sammenheng med at de sakkyndige og påtalemyndigheten legger til grunn at han var psykotisk på gjerningstidspunktet, sier mannens forsvarer, advokat Frode Sulland.

28-åringen har erkjent ugjerningen.

Har erkjent

– Hva forklarer han om det som skjedde kort tid før drapet?