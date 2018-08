Brooms "faste" spionfotograf har vært på tur, igjen. Bård Kvamme (39) fra Solbergelva i Buskerud, er stadig på jobbreise i Tyskland og kjører mye på Autobahn. Rett som det er møter han på kamuflerte testbiler.

Denne gangen snublet han over en bil som det er knyttet stor spenning til i Norge, nemlig en ny utgave av BMWs elbil-suksess i3.

Nå øker de rekkevidden med 50 prosent ​

Skjedd mye

Med denne bilen har det vært en kontinuerlig utvikling de siste par årene. Først fikk den utvidet rekkevidde takket være økt kapasitet på batteriet. Her gikk man fra 60AH (200 km rekkevidde basert på den gamle målemetoden: NEDC) til 94 AH (300 km/NEDC).

I fjor ble det så en facelift og lansering av en ny modell: i3S. Sistnevnte har et mer sporty design og er også litt raskere.

Neste steg på veien er et enda større batteri. Denne gangen på 120 AH.

I utgangspunktet skulle man ikke tro at det ble en facelift på i3 nå. Men kan det være noe på gang, likevel, siden nesten hele bilen er kamuflert? Foto: Bård Kvamme

Enda bedre rekkevidde

Trolig er det denne modellen Kvamme har sikret seg bilder av.

– Det virket ikke som om det var noen store designmessige forskjeller fra dagens modell. Det er vel testing av det nye batteriet, tror den bilinteresserte 39-åringen.

Hva rekkevidden blir på den nye modellen er det enn så lenge ikke sagt noe sikkert om. Ryktene sier imidlertid rundt 350 kilometer.

Designendringer?

Siden BMW har valgt å gå for en såpass omfattende kamuflasje, kan det også tyde på at det legges opp til noen designendringer. Det vil i tilfelle passe fotografen vår godt:

– Jeg er ingen stor fan av utseendet på BMW i3. Den ligner en kassebil. Og den passer vel heller ikke inn med BMW sitt øvrige design, mener jeg.

Akkurat det synet, er han neppe alene om.

Slik ser den litt mer sporty utgaven av i3 ut: i3S. Den er smidig å kjøre, har et mer sporty design – og er litt hvassere enn standardutgaven når det kommer til akselerasjon.

Sier lite

På ulike elbilforum diskuteres det også om det vil komme noen endringer på interiøret. BMW har valgt et særpreget design her også. Gjenbruk har vært en viktig premiss, for å understreke miljøfokuset. Men utseendet har gjerne kundene et elsk/hat-forhold til.

En del norske kjøpere er derfor spent på om det blir noen justeringer i forbindelse med 2019-utgaven.

Røper ingenting

Svaret på alle spørsmålene rundt den nye modellen må imidlertid vente. BMW vil nemlig ikke gå ut med noe informasjon om hverken lansering, rekkevidde eller pris.

– Vi kan dessverre ikke kommentere spekulasjoner om fremtidige produkter, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, Marius Tegneby.

Skal vi tippe, er det imidlertid sannsynlig at bilen vises til publikum i forbindelse med bilmessen i Paris i oktober. Kanskje blir den blir å finne hos norske forhandlere mot slutten av året.

