Hva skal Formel 1-føreren Kimi Räikkönen vite om Dario Colognas dopingtester?

Egentlig ingenting.

I sin nye bok avslører Räikkönen imidlertid at en dopingjeger har snakket mer enn han egentlig hadde lov til.

Den finske stjernesjåføren skildrer i boken en samtale med en dopingkontrollør som avslørte hvor mange ganger Cologna hadde blitt testet frem mot OL i Pyeongchang.

Brøt reglene

Det dreide seg om et 20-talls ganger det siste halve året frem mot lekene der sveitseren vant gull på 15-kilometeren.

Et anseelig antall, og det er heller ikke problemet. Det er det imidlertid at dopingtestere ikke har lov å snakke med andre om hvem de tester, hva de tester for, eller hvor ofte de gjør det.

Det er taushetsbelagt.

– Alle som tester skriver under på en avtale om taushetsplikt. De får ikke fortelle noe for noen om saker som har med testingen å gjøre, sier den finske antidopingsjefen Kateka Huotari til den finske avisen Ilta-Sanomat.

Skepsis

I skimiljøet mottas nyheten med undring, samtidig som det er en viss skepsis til Räikkönens historie.

– Det må ha skjedde en misforståelse, sier den finske landslagssjefen Matti Haavisto.

– Skal det være hemmelig, så skal det være hemmelig. Slike saker skal man ikke snakke løst om, sier den svenske landslagstreneren Johan Sares.

Samtidig er det ingen grunn til å mistro Cologna på grunn av dette.

– Det ville vært verre om de ikke tester. Jeg har aldri hørt fra noen aktiv at har kjent seg overrumplet, eller at de har sagt noe som ikke skal komme ut. Det finnes ingen grunn til at vi skal tvile på dette, sier Sares.

– Cologna har i gjennomsnitt blitt testet to ganger i uken. Han har en av de lengste testhistorikkene i sporten, og jeg stoler på gutten, slår finske Haavisto fast.